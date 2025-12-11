苗栗縣績優公寓大廈評選頒獎 副縣長感謝長青社區管委會的努力

苗栗縣政府每年舉辦績優公寓大廈評選讓不同社區之間互相觀摩、學習，今年邁入第九年昨十一日由副縣長邱俐俐頒獎表揚獲獎社區，共頒發十四萬六千元，期許透過表揚與交流，提升整體治理能量，肯定他們在社區自治、管理維護與住戶參與上展現的成果，不僅提升了社區品質，也讓苗栗的居住環境更美好，成為全縣社區治理的示範，第一名頒給獎金一萬八千元。

今年共有六個社區榮獲「苗栗客庄優居獎」，A組新型社區第一名為上磊方庭寓所社區管理委員會、第二名美居詠森社區管理委員會、第三名昌隆廣場好漾社區管理委員會；B組長青社區第一名托斯卡尼社區管理委員會、第二名御國華城社區管理委員會、第三名頭份一0一社區管理委員會。

副縣長邱俐俐、造橋鄉長徐連斌頒獎表揚得獎社區管委會，副縣長邱俐俐強調，社區是大家共同生活的家，每一份努力都在為居民創造更安全、舒適、溫暖的居住環境，而今日頒發的這份榮耀屬於每一位投入的管理幹部、住戶與參與者。副縣長邱俐俐表示，這次頒獎共有六個社區榮獲「苗栗客庄優居獎」，這不只是表揚，而是讓社區治理、居民參與與公共安全實際落地，讓苗栗的居住環境更安全、宜居，也讓每個社區的努力被看見，另針對老舊公寓大廈，縣府委託專業機構輔導其成立管理組織，並持續改善居住環境與公共安全，確保居民能安心生活（見圖）。

苗栗縣政府工商處副處長吳俊賢表示，苗栗的建設起飛吸引許多人進駐，縣府每年舉辦公寓大廈座談，協助社區解決管理事務上問題，吸引上百人參與共同為社區安危努力，然而現在還是有許多老舊公寓大廈無管委會，縣府團隊今年度已完成輔導二十八案，其中有十一案順利成立管理委員會，未來持續投入資源推動社區更新與有效管理。