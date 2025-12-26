苗栗縣耶誕夜嗨翻！ 蕭煌奇壓軸開唱 鍾東錦預告明年見

「2025苗栗耶誕城－來尞 Chill HA HA」系列活動12月24日於竹南運動公園迎來壓軸場「CHILL 爆之夜」，晚間演唱會結合流行音樂、樂團演出與節慶市集，吸引大批民眾攜家帶眷共度平安夜，園區內人潮匯聚，耶誕氛圍濃厚。

活動晚間由主持人揭開序幕，DJ 小漾率先暖場，帶動現場氣氛。隨後主舞台演出接力展開，首先登場的 聖代 Ayosundae 帶來〈My Dream’s Way〉、〈太過火大〉、〈Crazy Fan〉、〈下課〉等歌曲，以輕快節奏炒熱現場氣氛；接續由 ZORN（鐘卓融） 演唱〈戀愛過敏症〉、〈Crush On〉、〈Freak〉等作品，展現鮮明個人風格。

苗栗耶誕城親子Chill時光大小朋友同歡。（圖／苗栗縣政府提供）

少女團體babyMINT 接力演出，帶來〈Hellokitty〉、〈心悸寶貝〉、〈怪怪滴〉、〈Lucy〉等歌曲，吸引年輕族群熱情應援；芒果醬 Mango Jump 演唱〈夏夜晚風〉、〈我喜歡你〉、〈中樂透〉等多首代表作，讓現場觀眾隨著音樂節奏搖擺合唱。接續登台的 F.F.O 與 艾薇 也分別帶來〈多擠〉、〈腦袋漂流記〉、〈管不住自己〉，以及〈失重前幸福〉、〈天使借的溫柔〉、〈我受夠了〉等歌曲，展現多元音樂風格，把現場氣氛推到高潮掌聲不斷。

活動另一高潮是鍾東錦縣長上台致詞，感謝天公作美除了昨晚的短暫小降雨外，竹南一連六天的好天氣讓熱情民眾可以在最Chill的好天氣下滿滿的參與六天活動。當晚鍾縣長也當起耶誕老公公送大禮，宣布縣內國中小及幼兒園營養午餐從明年起全面免費，以實際行動減輕家長負擔，照顧孩子健康成長。

苗栗耶誕城親子Chill時光大小朋友同歡。（圖／苗栗縣政府提供）

鍾東錦縣長也表示，「苗栗耶誕城」已逐步建立成為深具特色的節慶品牌，未來將 持續年年舉辦、持續升級內容，邀請大家明年再度回到苗栗，共同參與這項屬於全民的耶誕盛會。

鍾東錦縣長相約明年苗栗耶誕節見。（圖／苗栗縣政府提供）

繼縣長之後，壓軸登場的金曲歌王 蕭煌奇 帶來〈Good Show〉、〈好好先生〉、〈末班車〉等歌曲，最後演唱經典代表作〈你是我的眼〉時，全場觀眾自發跟著旋律大合唱，燈光與歌聲交織，溫暖而感動的畫面為「CHILL 爆之夜」畫下圓滿句點。

壓軸藝人蕭煌奇。（圖／苗栗縣政府提供）

今年的2025苗栗耶誕城創下許多新紀錄，一連六天的耶誕系列活動從12月19日舉辦到12月24日，整體活動創下了竹南運動公園新紀錄，期間共計高達30萬人潮的聚集。除了4場演唱會、6天周邊耶誕市集、為期35天的耶誕燈飾點點延伸，周末的白日親子活動，縣府今年也特別舉辦了「CHILL尬舞台」讓苗栗縣民與全國民眾有機會享受舞台展現表演實力。「星光少年組」、「璀璨成年組」都發掘出許多苗栗的在地新星，展現苗栗人的好實力！

Chill尬舞台璀璨成年組。（圖／苗栗縣政府提供）

Chill尬舞台璀璨少年組。（圖／苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府文化觀光局林彥甫局長表示，今年苗栗耶誕城以「來尞 Chill HA HA」為主題，透過不同主題夜的演唱會與豐富活動設計，成功吸引各年齡層參與，展現苗栗舉辦大型節慶活動的能量，也為「2027臺灣燈會」在苗栗打響第一棒。縣府也感謝所有演出藝人、工作團隊及熱情參與的民眾，共同成就這場熱鬧又溫馨的平安夜盛會。

