苗栗縣自一一五年一月二十日起公費抗病毒藥劑針對七類對象擴大實施符合條件者儘早使用

疾病管制署考量今年二月春節連續假期，鄉親南來北往恐造成疫情擴散，故自今年一月二十日起至二月二十八日止擴大公費流感抗病毒藥劑(下稱公費藥劑)使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」：

一. 醫事單位之防疫相關人員(含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員)。二.安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員。三.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)。四.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生。五.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。六.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。七7.其他人口密集機構(如軍營等)?發生群聚之人員。

目前苗栗縣公費藥劑配置於九十家合約醫療機構(詳見衛生局全球資訊網https://www.mlshb.gov.tw/nc），配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。如有危險徵兆(如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等)應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

苗栗縣政府衛生局長楊文志局長提醒，鄉親勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症?時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持一公尺以上。鄉親如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。