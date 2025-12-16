苗栗縣表揚績優志工與戒菸推動團隊守護鄉親健康再升級

苗栗縣政府衛生局昨十六日上午在後龍鎮「台灣水牛城餐廳」舉辦「一一四年度衛生保健績優志工暨戒菸聽醫師的話就對了」頒獎典禮，表揚在戒菸推動表現卓越的醫療院所與團隊，並向長期默默付出的志工致敬。縣長鍾東錦夫人陳美琦表示，感謝志工們多年來在衛生所、醫院、校園及社區據點守護鄉親健康，她特別讚許榮獲金質獎的羅陳玉梅女士，自民國一0二年起投入服務，累積時數達八千零九十五小時，長期協助醫院就醫引導與探病服務，亦曾在學校、農會及榮民服務處擔任志工，堪稱跨領域的典範。

苗栗縣全縣目前共有三十一隊、一千零三十七位衛生保健志工，今年共表揚一三三名績優志工，其中包含十七名金質、二十四名銀質、二十名銅質等衛生福利獎勵績優志工，以及九十三名「衛生保健績優志工」。其中有十九名志工同時榮獲多項獎勵，展現志工團隊的堅強實力（見圖）。

在戒菸服務方面，自一一一年五月十五日起，苗栗縣推動「戒菸輔助用藥免部分負擔」政策，民眾可於門診、住院、急診及社區藥局接受戒菸輔助用藥，一律免收藥品部分負擔。截至目前，已有二千五百十七位民眾參與戒菸服務，顯示苗栗縣完善的戒菸資源已成為守護健康的重要後盾。

縣長鍾東錦夫人陳美琦於昨十六日偕同衛生局副局長莊素玲、議長李文斌機要秘書李文星及議員陳碧華等各界代表共同出席典禮，展現府會齊心支持衛生保健與戒菸推動的決心。

縣長鍾東錦夫人陳美琦表示，這次衛生保健志工的表揚活動。衛生保健志工的角色十分重要，因為來到醫院的民眾往往需要服務或正承受病痛，在志工的指引與協助下，不僅能讓流程更加順暢，也能讓病人感到安心。陳美琦進一步表示，志工皆接受過專業訓練，才能投入服務，他們以無私的奉獻與貼心的陪伴，讓病患與需要協助的人倍感溫暖。她特別感謝所有志工朋友的用心付出，讓各項衛生政策推動更加順利。