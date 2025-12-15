苗栗縣表揚績優志工 91歲徐秋枝最年長

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣政府今天舉辦慶祝國際志工日暨績優志工表揚典禮，表揚383名獲獎志工，其中公館鄉衛生所志工徐秋枝已高齡91歲，她說：「只要大家不嫌棄，我就繼續做下去。」

苗栗縣政府社會處在縣府1樓大廳舉辦表揚典禮，縣長鍾東錦表揚383名獲獎志工，其中全國志願服務獎勵受獎者25名，衛生福利類志願服務獎勵受獎者145名及苗栗縣志願服務獎勵213名。

獲獎志工中，74歲的銅鑼鄉竹森社區發展協會劉秀香，從民國100年開始擔任志工，至今已14年，服務時數高達1萬7009小時，為全縣最高服務時數志工，另外，高齡91歲的徐秋枝是全縣最年長志工，服務時數有4076小時。兩人上台受獎時，獲得全場熱烈掌聲。

徐秋枝擔任過校園導護志工，多年前因為帶孫子到衛生所打預防針，開啟轉往衛生所服務的機緣，即便如今已91歲高齡，仍行動自如，還能幫忙引導民眾，衛生所員工都相當佩服她的熱忱。至於要服務到什麼時候，徐秋枝告訴中央社，「只要大家不嫌棄，我就繼續做下去。」

鍾東錦感謝所有志工無私的奉獻與付出，他說，縣府施政很多地方需要志工協助幫忙，特別是各地區的關懷據點，因為有志工夥伴的投入，才能把政策逐步往前推動，「苗栗有您們真好」。

社會處長張國棟指出，2026年聯合國訂為「國際志工永續發展年」，為了苗栗縣志願服務永續發展，縣府響應國際志工年，讓苗栗青年志工熱血投入、讓高齡志工經驗傳承，未來2027年台灣燈會在苗栗，也將邀請志工們共襄盛舉，一同締造美好苗栗。（編輯：管中維）1141215