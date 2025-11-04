苗栗縣表揚33家優質企業 鍾東錦肯定打造友善職場

▲苗栗縣長表揚33家友善職場優質企業。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府今天表揚縣內33家優質企業，縣長鍾東錦恭賀獲獎企業、店家能獲得評鑑委員肯定，也謝謝他們打造出一個友善的好職場，讓苗栗鄉親擁有很好的就業環境。鍾縣長也祝福縣內所有企業都能賺錢，並善待員工，縣府也會努力協助企業，讓勞資關係更友好，提升員工的幸福感。

苗栗縣政府為鼓勵縣內企業營造安全、友善的職場環境，今年首度舉辦「優質企業 友善職場」評鑑，並表揚在勞動條件、職業安全衛生和員工福祉等面向表現優異的企業，藉此樹立標竿，引領更多企業精進，攜手打造「勞資共好、宜居宜業」的幸福苗栗。

縣府勞工及青年發展處指出，近年來，隨著勞動意識提升與永續發展議題備受重視，企業能否建構友善職場環境，已成為影響人才留任、企業競爭力及社會形象的關鍵。苗栗縣以傳統製造業、觀光服務業及農業為主要產業，許多中小企業長期深耕地方，對地方經濟發展貢獻良多，但因規模或資源限制，部分企業在職安衛管理及員工福利措施上仍有持續努力空間。

縣府勞工及青年發展處表示，此次獲獎企業共33家，包含上市櫃企業、外資企業、金融機構、中小企業及微型企業等，在營造友善安全友善職場環境、實施彈性工時及員工關懷措施等方面表現突出，展現企業兼顧營運與社會責任的決心。縣府也期盼藉由這項表揚活動，擴散友善職場的理念，讓「幸福打拼 共創未來」成為苗栗的最佳品牌。

勞工及青年發展處長王浩中強調，本次活動除肯定優質企業長期致力於友善職場的用心外，也希望藉由表揚與交流，促進企業之間的良性競爭與經驗分享。縣府未來將持續推動勞動權益保障、職場安全強化及多元共融的就業環境，協助企業提升人力資源管理與永續經營能力，吸引青年返鄉就業、企業投資進駐，進一步帶動地方產業升級與發展。