苗栗縣表揚383名績優志工 鍾東錦致敬「苗栗有您們真好」

▲苗栗縣政府15日在第一辦公大樓1樓大廳舉辦慶祝國際志工日活動，並表揚在志願服務領域中表現卓越的績優志工夥伴。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府15日在第一辦公大樓1樓大廳舉辦慶祝國際志工日活動，並表揚在志願服務領域中表現卓越的績優志工夥伴。縣長鍾東錦肯定他們無私奉獻的精神，尤其在很多地方都能看見志工的身影，讓縣政推動更加順暢。鍾東錦會中特別代表鄉親謝謝所有的志工伙伴，他並以「苗栗有您們真好」的話，向志工們致敬。

今天的表揚活動共有383名獲獎志工，其中全國志願服務獎勵受獎者25名，衛生福利類志願服務獎勵受獎者145名及苗栗縣志願服務獎勵213名。這些志工朋友長年投身社會服務，無怨無悔地貢獻心力，部分受獎者更是超過萬小時的服務時數，令人敬佩。

其中，今年74歲的銅鑼鄉竹森社區發展協會劉秀香，從100年開始擔任志工，至今已14年，服務時數高達17,009小時，為全縣最高服務時數志工；另外，高齡91歲的公館鄉衛生所志工徐秋枝，是全縣最年長志工，服務時數也有4,076小時，兩人上台受獎時，也獲得全場最熱烈的掌聲。

除了個人榮譽，114年度特優苗栗縣三義鄉勝興社區發展協會等11個社福類志願服務績優運用單位及114年度特優苗栗政府教育處等14個目的志願服務事業主管機關帶領著志工從事不同領域公益事業，對於苗栗志願服務也功不可沒。

縣長鍾東錦、縣府社會處長張國棟、立委邱鎮軍特助張朋輝、議長李文斌秘書李文星及多位鄉鎮長和議員們上午都到場分別表揚志工們長期投入社會服務的精神與貢獻，並一一感謝志工伙伴無私的付出，讓苗栗處處充滿溫馨。會場也特別準備了2個大蛋糕，為12月份生日的志工們慶生。

縣長鍾東錦指出，縣府施政很多地方需要志工協助幫忙，特別是各地區的關懷據點，因為有這群志工伙伴的投入，才能把政策逐步往前推動。

鍾東錦也代表鄉親謝謝志工無私的奉獻與付出，尤其在很多的地方，包括機關、醫療院所等都可以看見志工的身影，他並以「苗栗有您們真好」向志工們致敬。他說，也因為有你們，才讓縣政的推動變得更佳的順暢。

縣府社會處長張國棟指出，聯合國將明年、2026年訂為「國際志工永續發展年」，為了苗栗縣志願服務永續發展，苗栗縣政府響應國際志工年IVY.2026，讓苗栗青年志工熱血投入、讓高齡志工經驗傳承，未來2027年台灣燈會在苗栗，縣長也邀請各位志工來共襄盛舉，一同締造美好苗栗。

張國棟表示，苗栗縣政府長期推動志願服務，倡導「志在服務，願你加入」的精神，希望透過績優志工表揚，讓更多民眾關注志工服務的重要性，進一步加入志願者行列。未來，縣府將持續推動更多志工培訓，讓「苗栗有愛，志工最讚」的理念深植社會，共同打造更溫暖的苗栗。