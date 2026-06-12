苗栗縣課後鐘點費採「區間制」挨批 偏鄉教師恐領最低標
苗栗縣國中課後照顧鐘點費因城鄉及學校規模差異出現待遇落差，引發教師同工不同酬疑慮；同時縣府職場霸凌防治制度遭質疑未與中央接軌。民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安12日總質詢指出，應補足教師鐘點費差額並強化職場安全機制。縣長鍾東錦答詢，將研議以教育基金補貼差額，並強調職場霸凌非常要不得，處理須加速。
陳品安質詢指出，國中課後照顧教師鐘點費性質接近課後加班，不應低於一般正常授課報酬。新竹、嘉義及花蓮等多採每節540元統一標準，苗栗縣卻研擬455元至540元區間制，恐使偏鄉小校或非山非市學校教師僅領最低標，形成同工不同酬。她強調，家長收費可採分級彈性，但教師鐘點費應採統一標準，以保障教師權益並穩定偏鄉教學環境。
教育處長葉芯慧答詢表示，目前規畫之區間制是日前邀集各校校長、教師會及產業工會代表討論之結果，主要是考量偏鄉學校學生數較少、家長經濟能力有限，盼保留學校對家長收費的彈性。她指出，此規範主要針對收費機制設計，教師鐘點費差額，後續可透過教育儲蓄戶或企業捐款等外部資源補貼。
縣長鍾東錦答詢表示，將納入整體制度評估，但傾向賦予校長更大彈性處理。他指出，偏鄉家庭負擔較重，若硬性一致調高恐增加家長壓力，縣府將評估是否透過企業機構捐助的教育基金補貼中間差額；若所需經費不多縣府願意補足，但若涉及龐大財政負擔，則需再與議會及教育處進一步研議。
隨後，陳品安關切職場霸凌防治機制。她揭露接獲基層陳情指某機關出現言語威脅與咆哮情事，導致同辦公室孕婦面臨高壓驚嚇。陳品安質疑，中央新修正的安衛辦法已於去年7月施行，縣府現行防治作業規定卻仍停留在去年2月，進度明顯落後。
人事處長張翠芬答詢表示，相關規定正積極研擬修正，並依保訓會規定推動各機關建立防治機制，說明霸凌調查小組之外部專家比例為不少於1／3。陳品安隨即指出，相關規範應為不少於1／2，要求縣府重新檢視適用標準。祕書長陳斌山答詢表示，若個案評估達到不適任要件，將依規定送考績會資遣。
衛生局長楊文志答詢指出，接獲通報後將由心衛中心介入關懷建立互信，視需求轉介身心科或職場外諮商；若個案出現自傷傷人之虞且情節緊急，將配合啟動強制送醫等醫療處置。警察局長李忠萍也強調，若涉及人員安全疑慮，且行為符合恐嚇罪等刑事要件，警方將立即啟動刑事偵辦並移送地檢署，全力維護職場公務安全。
鍾東錦會後受訪時則強調，不論校園或職場，霸凌行為「都非常要不得」，無論涉及自傷或傷人風險都必須嚴肅處理。他除呼籲同仁遇到相關情形應勇於反映，要求相關單位加快事件處理速度，避免因延宕加劇同仁的心理壓力與職場風險。
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