苗栗縣警察局十一月月報暨頒獎典禮 縣長表揚治安績優社區與守望相助隊

苗栗縣政府警察局昨二十六日下午二時三十分在該局三樓禮堂舉行「一一三年推動社區治安工作評鑑」頒獎典禮，縣長鍾東錦偕同局長王森瑞、副局長李青泉、副局長傅孟煒、主任秘書蘇旭茂、督察長林明鋒及各分局長共同參與，場面隆重。縣長鍾東錦出席，並向獲獎社區及守望相助隊致上肯定與感謝。

縣長鍾東錦首先恭賀苗栗市嘉盛社區、竹南鎮聖福社區及通霄鎮坪頂社區，榮獲內政部「一一三年推動社區治安工作評鑑」優良治安社區殊榮；同時也表揚公館鄉五鶴山守望相助發展協會及獅潭鄉豐林守望相助隊，經本縣評核為續優社區。縣長特別表示感謝，肯定各隊長及理事長長期投入守望相助隊工作，不僅積極協助維護社區安全、推動防災教育宣導，更在社區與警政系統之間發揮重要橋梁作用，成為警察同仁最堅實的後盾，對苗栗縣治安穩定貢獻良多（見圖）。

縣長鍾東錦進一步指出，防制詐騙方面，今年一至十月全縣詐欺案件受理件數共計二千九百七十九件，財損金額十五點三五億元，較去年同期減少七五一件、下降20.13%，財損減少三點九九億元、下降20.27%，成功達成「件數、財損雙降」目標；截至九月，全縣阻詐金額達二點六億餘元，較去年同期增加七千六百萬元，暫列全國非六都第二名。他特別感謝警察局積極與金融機構、地政處通力合作，公私協力守護縣民財產安全，第一線行員與地政事務所人員的主動關懷與即時通報，是防詐成功的關鍵。縣府各局處未來仍將全力投入防詐工作，讓詐騙無所遁形。

最後，縣長向所有在第一線默默耕耘、為民服務的警察同仁致上最深敬意，並肯定破案有功人員持續打擊犯罪、維護治安的努力。