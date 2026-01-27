苗栗縣警察局卸新任分局長聯合交接

▲苗栗分局交接印信。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣警察局卸、新任分局長聯合交接典禮，於26日在該局禮堂舉行，由縣長鍾東錦蒞臨主持，局長李忠萍進行監交，各級民意代表及各界人士與會到場觀禮，場面簡單隆重。

▲竹南分局交接印信。

鍾東錦縣長對於卸任督察長林明鋒、苗栗分局長簡龍宏、竹南分局長戴志龍及通霄分局長周貴忠，因服務期間戮力從公，展現良好的領導能力及工作績效，此次獲得內政部警政署拔擢重用，分別榮調（陞）更重要職務，表示祝賀。

廣告 廣告

▲通霄分局交接印信。

此次內政部警政署重要警職調整，警察局新任督察長由屏東縣政府警察局屏東分局分局長林明波調陞、苗栗分局分局長由南投縣政府警察局埔里分局分局長林威廷調任、竹南分局分局長由宜蘭縣政府警察局三星分局分局長陳俞佐調任、通霄分局分局長由花蓮縣警察局新城分局分局長蘇立琮調任，以上人員內、外勤職務歷練豐富，富領導統御能力，深獲各級長官肯定，到任後必能發揮所長，以期展現積極為民服務精神，繼續貫徹維護治安之決心。

鍾東錦特別提到，目前為加強重要節日安全維護，警察局已規劃警察、義警、義交、民防、守望相助隊、志工及協勤民力等人力投入該項工作，而苗栗縣屬於觀光大縣，於年節期間不管是各風景地區、旅遊景點、年貨大街等，均可能湧現觀光及購物人、車潮。在此，也請持續加強對於肅竊、防搶、打詐、酒後駕車防制及交通疏導等工作，以確保民眾生命與財產安全，落實「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」目標，讓所有鄉親都能安心過好年。

最後，鍾東錦再次感謝所有卸、新任同仁的付出，更期勉所有員警持續做好警政工作，並期許員警能秉持同理心，將民眾小事視為自身的大事，發揮警察人員為民服務的熱忱及專業，也提醒要隨時注意個人執勤安全及身體健康，如此才能堅強守護苗栗鄉親，締造幸福家園。