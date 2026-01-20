苗栗縣警察局新卸任局長交接 新任局長李忠萍上任

▲苗栗縣警局舉行新卸任局長交接由縣長監交。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣警察局1月20日舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長鍾東錦親自主持、內政部警政署警政委員黃勢清監交，縣議會議長李文斌及副議長張淑芬和多位議員以及多個鄉鎮市長共同到場祝賀。縣長感謝前局長王森瑒的貢獻，並期許新局長任李忠萍帶領警政同仁全力投入轄區治安及交通維護，確保民眾生命財產安全，為苗栗縣鄉親創建幸福的家園。

▲苗栗縣警局舉行新卸任局長交接典禮大合照。

縣長鍾東錦首先恭賀卸任局長王森瑒局長榮調臺南市政府警察局副局長，王前局長在苗栗縣服務期間表現有目共睹，榮獲內政部警政署評核「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』2.0執行計畫第1期」、「114年加強重要節日安全維護工作－交通順暢、民眾安心」及「114年度上半年警察機關辦理性侵害案件工作評核」均為特優。在治安方面也多次破獲住宅竊盜、毒品及詐欺集團等重大刑案。他特別感謝王前局長一年來對苗栗縣的付出，不管是治安、交通及為民服務等各方面表現都交出漂亮的成績單。

鍾東錦介紹，新任局長李忠萍，54歲，為中央警察大學正科60期、國立臺北大學公共行政研究所碩士畢業，歷任金門縣警察局主任秘書、宜蘭縣政府警察局督察長、花蓮縣警察局副局長、新北市政府警察局督察、後勤科科長、保安警察大隊大隊長、林口、蘆洲、海山分局分局長、保安警察第二總隊主任秘書、副總隊長、桃園市政府警察局督察長等職務，經歷相當豐富，在過去各項工作表現也是深獲各級長官肯定，本次接棒苗栗縣警政工作，相信一定能在現有良好基礎下賡續為苗栗警政工作創造亮麗成果。

鍾東錦表示，上任3年來承載著縣民的託付與期望，許多政策持續穩定推動，包含招商引資、建設鞏固、觀光升級、農業優化、教育精進、醫療長照、族群共榮及青年扶持等，使縣民生活更加穩固無虞。未來亦將持續推動「桃竹苗大矽谷推動方案」，向國科會、經濟部爭取擴大竹南科學園區及後龍產業園區，納入重大建設計畫，加速產業聚落發展。

鍾東錦說，良好的治安是社會穩定的基石，對於苗栗警政，縣府將持續給予支持，在打擊詐欺方面配合加強「識詐」宣導教育，透過電視牆、社群媒體等多元管道提升本縣民眾自我保護意識。而警察局警政大樓在中央與縣府共同努力下，相關基本設計等文件已送交申請建照程序中，請警察局做好重建工程管控工作，以提供警察同仁優質辦公環境。最後他感謝王前局長及各位警察同仁對苗栗的付出，期許新任李局長能以前瞻宏觀的視野，劍及履及的行動，帶領警政同仁全力投入轄區治安及交通維護，確保民眾生命財產安全，為苗栗縣鄉親創建幸福的家園。