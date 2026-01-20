苗栗縣警局長交接！李忠萍接掌帥印 鍾東錦勉勵打造幸福家園

苗栗縣警察局二十日舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長鍾東錦親自主持、內政部警政署警政委員黃勢清監交。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣警察局二十日舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長鍾東錦親自主持、內政部警政署警政委員黃勢清監交，縣長感謝前局長王森瑒的貢獻，並期許新局長任李忠萍帶領警政同仁全力投入轄區治安及交通維護，確保民眾生命財產安全，為苗栗縣鄉親創建幸福的家園。

縣長鍾東錦首先恭賀卸任局長王森瑒局長榮調臺南市政府警察局副局長，王前局長在苗栗縣服務期間表現有目共睹，他特別感謝王前局長一年來對苗栗縣的付出，不管是治安、交通及為民服務等各方面表現都交出漂亮的成績單。

新任局長李忠萍，五十四歲，為中央警察大學正科六十期、國立臺北大學公共行政研究所碩士畢業，歷任金門縣警察局主任秘書、宜蘭縣政府警察局督察長、花蓮縣警察局副局長、新北市政府警察局督察、桃園市政府警察局督察長等職務，經歷相當豐富，在過去各項工作表現也是深獲各級長官肯定，這次接棒苗栗縣警政工作，相信一定能在現有良好基礎下賡續為苗栗警政工作創造亮麗成果。

鍾東錦表示，他說，良好的治安是社會穩定的基石，對於苗栗警政，縣府將持續給予支持，在打擊詐欺方面配合加強「識詐」宣導教育，透過電視牆、社群媒體等多元管道提升本縣民眾自我保護意識。而警察局警政大樓在中央與縣府共同努力下，相關基本設計等文件已送交申請建照程序中，請警察局做好重建工程管控工作，以提供警察同仁優質辦公環境。