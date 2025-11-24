苗栗縣議會總質詢第二天 財劃法成議員關注焦點

苗栗縣議會24日總質詢，財劃法議題成為縣議員蕭詠萱的質詢焦點。（謝明俊攝）

苗栗縣議會24日總質詢，財劃法議題成為縣議員張志宇的質詢焦點。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦認為行政院版的財劃法，在野黨應該不會過，還是希望行政院跟立法院可以夠盡快協商。（謝明俊攝）

苗栗縣議會24日總質詢，財劃法議題成為縣議員蕭詠萱及張志宇的質詢焦點，苗栗縣長鍾東錦認為行政院版的財劃法，在野黨應該不會過，尤其是民眾黨立委的態度相當堅決，還是希望行政院跟立法院可以夠盡快協商，他覺得主計總處也有很大的責任，是不是可以盡快定案之後，儘快實施，不要讓地方脖子一直往上看，一直看到那一塊肉，可是又吃不到，這樣感覺很不舒服。

縣議員蕭詠萱及張志宇24日總質詢時，先後對行政院再提財劃法修法，以及苗栗縣政府在新版財劃法通過後，究竟能增加多少預算？等議題提出質詢。苗栗縣長鍾東錦答詢表示，目前看來行政院版的財劃法，因為在野黨的人數比較多，也不會算數，所以為了要盡早定案，地方政府還是拜託中央，不管是立法院，也不管是執政黨、在野黨，大家不要意氣用事，因為他看民眾黨立委是很堅決，就是要退回行政院的提案。

鍾東錦認為，政治應該在對的時間做對的事，提財劃法雖然是對的，但這個時間再提卻是不對，在去年修的時候行政院不提版本，現在弄好了行政院又提，變成修了好幾次，他覺得這個讓立法院浪費很多時間，雖然有提又總比沒有提好，但是行政院提了之後，應該要接受外面的意見，是不是到立法院再做協商，地方希望不要拖到2027才實施，讓地方能夠有更多的資源，也讓各縣市首長知道，接下來預算和施政要怎麼做，他想這樣會更恰當。

鍾東錦答詢說，他看卓榮泰院長也是很傷腦筋，還是希望行政院跟立法院可以夠盡快協商，他覺得主計總處也有很大的責任，是不是可以盡快定案之後，儘快實施，不要讓地方脖子一直往上看，一直看到那一塊肉，可是又吃不到，這樣感覺很不舒服。

