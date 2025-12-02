苗栗縣議會總質詢 鍾東錦強調行人安全最重要





苗栗縣議會12月2日進行總質詢議程，議員温俊勇、陳碧華、陳永賢分別關心縣內衛生、交通、工商、農業、社福、觀光、環保、警消等議題，由縣長鍾東錦率團隊逐一詳實答覆。針對人本交通，鍾東錦強調，人本交通絕對不是只有通學步道，行人多的地方就要有人本，其中通學步道更是一定要做，畢竟行人安全最重要，縣府會堅持做下去，需要溝通的地方也願意站在第一線聽取鄉親意見。

議員温俊勇、陳碧華、陳永賢分別提出心理健康、廢棄物堆置、用地重劃、社會住宅、通學巴士、台灣燈會、臨托服務、消防量能、財劃法、中山市場、原住民族綜合服務中心、食安、三灣消防廳舍腹地、露營區、通學步道等問題，替鄉親爭取權益，監督各項計畫進度期程，讓各行各業鄉親都能有更好的生活環境。

縣長鍾東錦表示，政策應該是要用更溫和的態度來討論，其中通學步道一定要做，若中央不補助圍牆拆除經費，那縣府就會來想辦法，對於改善人行道影響鄉親使用習慣，除了給予適當權益損失的補償以外，占用騎樓的壞習慣應要改變，要有提供行人走的正確觀念才對，希望鄉親調整心態與腳步一起配合。

鍾東錦強調自己絕對支持人本交通，除了交工處用更細緻更柔軟的態度來溝通以外，「我也願意自己下來給人家罵沒有關係」，當時苗栗市剛推動時也是反對聲音很大，但現在做好了，道路順暢鄉親行走更安全，而改變是為了把不好的變成更好的，中央鼓勵這項政策縣府就會堅持做下去，尤其學校周邊的步行環境相當重要，也感謝陳永賢議員幫鄉親發聲，縣府會持續加油、溝通。

另外針對香港宏福苑大火，苗栗警消量能受關注，鍾東錦表示，中央發布一線的警政人員跟消防局夥伴將增加4成的危險加給，經費預估6千萬但中央不給錢，若在別的縣市應該比較沒問題，但苗栗縣不能舉債，必須錙銖必較，每分錢都必須花在刀口上，至於財劃法實施似乎遙遙無期，在沒有辦法實現的現實之下，苗栗還是要用自己的方法把縣政處理好，把握現在所擁有的資源盡量落實各縣政策。

至於處理營建廢棄物議題，鍾東錦回應，一定要有地方給人家倒，其分為兩個系統，不管哪個管道最終的目的就是要將營建廢棄物分類乾淨，能回收的就回收再利用，該掩埋的就應該到掩埋場安定掩埋，鼓勵鄉親將東西載到對的地方處理，千萬不能隨意棄置，以免被刑法及罰款處分。

