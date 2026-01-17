苗栗縣路平專案 施工

苗栗縣一一四年度路平專案從一一五年一月到二月中旬全縣分區陸續施作讓道路變平行車更穩用路更安心。（記者江乾松攝）

路平了，通勤更安心！大家有沒有發現，有些路騎起來顛、開起來跳？為了讓鄉親每天出門更安全、回家更順，苗栗縣政府這次真的拚了！苗栗縣政府共同攜手各鄉鎮市公所，籌措經費新臺幣二點四五億元（縣府二億元，公所合計四千五百萬元） 推動「路平專案」，針對多處縣鄉道與市區道路進行刨鋪與補強，優先改善大家最常走、最有感的路段。

「路平專案」涵蓋範圍遍及全縣包含苗栗市、頭份、南庄、三灣、銅鑼、通霄、苑裡、卓蘭、公館、後龍、頭屋、造橋等多個鄉鎮，無論你是在通勤路上、接送孩子、或是返鄉探親，都能感受到路平帶來的改變。

施工時間從一一五年一月到二月中旬，全縣分區陸續施作，讓道路變平、行車更穩、用路更安心。施工期間部分路段會進行交通管制，請鄉親多多體諒、配合改道。

苗栗的路，我們慢慢鋪、認真顧，只希望大家每天都能 走得順、行得安。