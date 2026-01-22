苗栗縣農會慶祝一一五農民節苗縣府秘書長頒獎表揚績優人員

苗栗縣農會慶祝一一五農民節表揚績優人員。（記者江乾松攝）

苗栗縣農會昨二十二日舉辦苗栗縣各界慶祝一一五年農民節暨資深績優服務人員表彰大會，苗栗縣政府秘書長陳斌山頒獎表揚獲獎人員，感謝農會配合縣府辦理各項政策，及農友們的熱忱及努力，為苗栗生產出優質、好吃、友善環境的農特產，並拿下許多卓越成績。

苗栗縣農會配合縣府推動「智慧、韌性、永續、安心」四大農業政策方向，辦理各項農事講習、食農教育活動、輔導青農聯誼會、協助農產品展售，努力吸引青年返鄉傳承農業，結合傳統、創意、技術，生產出更多優質、好吃、友善環境的農特產，鼓勵農民持續精進農業經營與產銷技術，提升整體競爭力，並將與縣府攜手持續作為農民最堅實的後盾。

苗栗縣各界慶祝一一五年農民節暨資深績優服務人員表彰大會於縣農會前廣場舉辦，苗栗縣政府秘書長陳斌山、立委邱鎮軍、農業部農糧署北區分署長林傳琦、苗栗區農業改良場長施佳宏、苗栗市長余文忠、縣農會理事長張漢堂、常務監事張文財、總幹事鍾金光頒獎表揚全縣各鄉鎮市農會及推動有功人員，感謝資深績優服務人員，對農業的熱忱，使農政業務順利推動。

苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，他代表縣長鍾東錦感謝苗栗縣農會對縣府的支持與協助，恭喜獲獎的傑出農民及績優人員，感謝他們對農業及農會的付出，而縣農會為苗栗縣各農會的上級單位，負責統合縣內農會的各項業務，去年許多農會獲得許多獎項，希望能延續去年的成績，帶領各農會發展越來越好、成績越來越亮眼。

苗栗縣農會指出，昨日表揚人員包括糧食生產優良人員、資深績優服務人員、績優推廣人員、供銷績效獎、四健作業組、優秀農業推廣志工，以及在全國競賽中脫穎而出的農業團隊、青農，其中公館鄉紅棗產銷二班更榮獲十大績優農業產銷班殊榮，為地方農業發展的最佳典範。