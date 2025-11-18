苗栗縣運動佳績頻傳 縣府頒發獎勵金表揚優秀選手





苗栗縣運動選手近年在國內外各項賽事中表現亮眼，捷報頻傳，共勇奪 26面金牌、13面銀牌及17面銅牌，再次擦亮「運動大縣」的招牌。為表揚選手與教練的傑出表現，縣府將於 11月17日上午 舉行縣長接見典禮，頒發 313萬3,100元獎勵金，感謝選手們為苗栗爭光。

在114年臺中盃全國中小學田徑賽中，本縣選手表現出色，奪得7金、3銀、1銅佳績，大同高中林巧鈴同學在高中女子400公尺跨欄項目打破大會紀錄，展現傑出實力。另外114年第16屆全民有氧盃全國溜冰錦標賽中，本縣選手再創佳績，勇奪11金、5銀、2銅的優異成績，充分展現長期訓練成果與穩定表現。

在114年度全國運動會中，本縣代表隊亦有亮眼的表現，縣立苑裡高中柔道教師張穎竺選手在柔道女子組第五級摘銀；現任職於長春化工集團的張智皓選手在武術男子組散手56公斤級奪得銀牌，為苗栗再添榮耀。

除國內賽事外，本縣選手在國際舞台同樣表現不凡。2025年馬來西亞國際木球錦標賽公開賽中，大倫國中胡序綸、涂昱荃、彭子千、陳以茜、李尚原、田靖彥與及苗栗高中吳澄鋐等展現強勁實力，憑藉精準的擊球技巧與默契的團隊合作，在團體與個人項目皆有優異表現，為學校贏得國際肯定。同時，在WTT世界青少年桌球巡迴賽-泰國站中，大同高中桌球隊以敏捷的反應與穩定的心理素質，在連場激戰中屢屢突破難關，成功擊敗多位來自亞洲及歐洲的好手，摘下亮眼成績。

這些卓越表現的背後，凝聚了選手長期的汗水與毅力，也仰賴教練專業的訓練指導與團隊默契的建立。縣府將持續推動多元化體育政策與基層培訓計畫，營造完善的運動環境，期盼培育更多具備國際競爭力的體育人才，讓「運動大縣」的光榮在每一場賽事中持續綻放。

教育處葉芯慧處長表示，縣府長期致力於推動學校及社會體育的發展，並以「打造運動城市、深耕基層能量」為目標，積極建構完善的運動支持體系。透過「優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」，補助學校運動團隊經費、強化教練專業訓練，並結合體育設施改善與全民運動推廣，讓運動風氣在苗栗縣持續擴散與深化。

縣長鍾東錦亦表示，縣府將持續投入資源，推動體育三級制及扎根計畫，強化基層培訓與運動設施建設，並積極與企業合作，吸引更多民間力量投入體育發展，讓苗栗的體育環境更完善，運動風氣更普及。爭取更高榮譽，並鼓勵更多青年學子投入體育運動，共同為苗栗體育寫下新的里程碑。

