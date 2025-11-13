苗栗縣銅鑼杭菊芋頭節「菊祥如芋」11/22日起登場
銅鑼鄉農會推廣在地農產品，11月13日舉辦「2025苗栗銅鑼杭菊芋頭節-菊祥如芋」宣傳記者會，苗栗縣長鍾東錦共同為活動揭開序幕，並強調，銅鑼消費不高但CP值很高，邀請各地遊客11月22、23日來銅鑼一遊，欣賞浪漫杭菊花海外，品嘗美味的芋頭料理。
今年杭菊花海遍及銅鑼九湖、樟樹、朝陽等村，自11月中旬開始為期三週，正是最佳賞花時機，銅鑼鄉農會特別以食農教育為活動主題，22、23日於秋美人農場規畫闖關及杭菊食農DIY體驗以外，當天還有「鼓聲響起祥獅獻瑞開幕式」、「食芋大振品嚐會」、「多元文化原民舞蹈」與各式表演等精彩活動，相關訊息也會公布於農會臉書粉絲專頁「花現銅鑼」。
由於每年杭菊季皆吸引不少遊客前往，銅鑼杭菊芋頭節兩天活動將實施九湖大橋、水防道路由北往南交通管制，並從早上08：30至下午15：30在銅鑼火車站提供「免費接駁專車」服務，相關資訊請洽銅鑼鄉農會推廣部037-981008轉220。
13日苗栗縣長鍾東錦、農糧署北區分署長林傳琦、農村水保署台中分署長陳俊榮、議員黃芳椿、銅鑼鄉公所祕書賴文良、代表會主席林九炲、農會三巨頭以及地方民意代表等人，共同為22、23日的銅鑼杭菊芋頭節揭開序幕，並製作杭菊養生丸，品嘗杭菊、芋頭等美味料理。
縣長鍾東錦表示，11月是杭菊跟芋頭成熟的季節，銅鑼鄉芋頭栽種面積90公頃、杭菊面積50公頃，開車行經杭菊花田都能聞到陣陣撲鼻的香氣，若在普洱茶中加些許菊花，更是能享受迷人茶香、花香，歡迎遊客攜家帶眷一起來杭菊花海拍照打卡，品嘗在地美味料理一定值回票價。
銅鑼鄉農會強調，為提倡地產地消，銅鑼鄉農會輔導種植的杭菊和金菊產品外包裝上，都印有「銅鑼鄉杭菊產地團體商標」，且經完整封裝後才販售，請消費者購買時認明此商標，以確保台灣在地安心農產；此外，銅鑼杭菊採收前由農友自主管理，先自行送驗農藥殘留檢驗，合格後才准予採收，烘乾後農糧署均會會同苗栗縣政府、農會逐一對每位農戶所烘乾的杭菊成品進行二次採樣及411項農藥殘留檢驗，確保在安全值內才准許杭菊上市。
