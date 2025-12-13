苗栗縣銅鑼竹森光電案場，地方質疑大片山頭樹林遭剃頭。圖為由竹森村台13線往東望向山坡現況。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉竹森社區光電案於苗栗縣前縣長徐耀昌任內多次引發反對聲浪，最終仍在徐耀昌卸任前通過審議。不過，近來銅鑼鄉民代表徐裕逢打開網路觀看Google街景，發現山頭不少樹林被砍伐並轉發地方網路社群引起討論，質疑山頭的樹木被剃頭。苗縣府水利處則回應，經現勘後廠商依照水土保持計畫施工，將會持續監督管理。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃表示，經派員前往現勘後，目前廠商仍依水土保持計畫施工，由於當地為施作光電案場，難免會砍伐樹木，光電板不可能設置於樹蔭下，縣府會持續監督廠商。

苗縣府強調，水利處、工商發展處12日前往現勘，竹森光電案場目前仍屬水土保持工程施工階段，符合開發計畫核准作太陽光電發電設施使用，另就水土保持相關事項，亦依規要求業者確實依核定水土保持計畫內容施作；縣府也指出，倘若發現裸露坡面過大或施工內容未符合核定水土保持計畫者，將依法裁處，並責令業者限期改善。

徐裕逢認為，依圖片顯示，發現山頭樹林慘遭剃頭，實際狀況與當初所稱低度開發出現有落差，讓人憂心案場水土是否會滑落，加上近來東北季風強勁，強風吹過容易揚塵也會影響附近住戶生活品質。

民眾見到徐裕逢貼文後，有人擔心若遇到連續降下豪雨會帶來嚴重災情；也有人感嘆山頭大片樹林就這樣消失。

