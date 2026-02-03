苗栗縣長輩生日禮金最高1.2萬、花蓮縣兒童生日禮金可領3萬⋯一文查看你的戶籍地是否也有發錢！｜Yahoo補助通

你知道生日也有錢拿嗎？全台不少縣市都有推出生日禮金，主要是針對兒童發放；部分鄉鎮市，為了讓長輩在生日時刻能感受到關懷，也有給予生日禮金的好康。究竟哪些縣市有推出生日禮金？生日禮金金額多少？怎樣才符合領取標準？Yahoo新聞編輯室整理各縣市生日禮金發放懶人包，帶你一文掌握！

生日禮金是符合特定對象的兒童、長輩皆能領取，除了帶有生日的祝福意涵之外，也給予實質的生活補貼！（示意圖／Getty Images）

發放對象： 設籍苗栗縣南庄鄉的年滿1歲至4歲兒童。

發放金額： 每年6000元。

申請資格：

兒童父母一方或監護人得申請。父母或監護人，如因故未能實際照顧兒童者，得由實際照顧兒童且與兒童共同居住者代為申請。 兒童自出生登記設籍南庄鄉，且以兒童生日往前推算，申請人設籍南庄鄉滿一年以上，中途未曾遷出者。 兒童遷入南庄鄉滿一年，申請人亦設籍南庄鄉滿一年，戶籍未再遷出者。 兒童之父母一方為無戶籍國民、大陸地區人民或外國籍人士者，不受設籍南庄鄉滿一年以上的限制。

申請方式：兒童生日前後30日內，準備以下文件，向南庄鄉公所提出申請：

發放對象： 設籍彰化縣溪州鄉的年滿1歲至3歲兒童。

發放金額： 每年3000元。

申請資格：

兒童父母一方或監護人得申請。父母或監護人，如因故未能實際照顧兒童者，得由實際照顧兒童且與兒童共同居住者代為申請。 兒童和申請人一方，以兒童生日往前推算，須設籍溪洲鄉滿一年以上，且中途未遷出溪洲鄉者。 父母離婚而未協議對未成年子女權利義務行使或負擔或共同監護，由實際照顧之父或母，檢具相關文件或切結書提出申請。 兒童為單方監護，監護人為無戶籍國民、大陸地區人民或外國籍人士者或有特殊情形經機關首長專案核准者，不受設籍溪洲鄉滿一年以上的限制。

申請方式：兒童生日後三個月內，準備以下文件，向溪州鄉公所提出申請：

申請表。 父母雙方或監護人印章。 申請人及兒童一個月內戶籍資料（須含詳細記事欄；外籍配偶則檢附居留證）。委託代辦者，須另檢附委託書與代辦者之身分證、印章。

發放對象： 設籍南投縣草屯鎮的年滿1歲至5歲兒童。

發放金額： 每年2萬元。

申請資格：

兒童父母一方或監護人得申請。父母或監護人，如因故未能實際照顧兒童者，得由實際照顧兒童且與兒童共同居住者代為申請。 兒童自出生登記設籍草屯鎮，且以兒童生日往前推算，申請人應連續設籍草屯鎮一年以上，中途未曾遷出，且申請時仍設籍草屯鎮。 兒童遷入草屯鎮連續設籍滿一年，且以遷入日期往前推算，申請人應連續設籍草屯鎮一年以上，中途未曾遷出，且申請時仍設籍草屯鎮。 兒童之父母一方無戶籍國民、大陸地區人民或外國籍人士者，不受設籍草屯鎮滿一年以上之限制。

申請方式：兒童生日後六個月內，準備以下文件，向草屯鎮公所提出申請：

申請人（兒童父母／監護人／實際照顧者）身分證、印章；未取得身分證之外籍人士，請檢附居留證或護照。 兒童生日起最近一個月內之兒童和申請人戶籍謄本或新式戶口名簿（記事欄勿省略，外籍人士未設有戶籍者，免附戶籍資料）。 申請人之金融帳戶存摺封面影本（非草屯鎮農會帳戶者，會內扣手續費）。 兒童之父母或監護人因故未能實際照顧兒童者，另檢附實際照顧兒童者切結書。

發放對象： 設籍南投縣埔里鎮的5歲以下兒童。

發放金額： 每年2萬元。

申請資格：

兒童父母一方或監護人得申請；但有特殊情形者，得由父或母或監護人一方舉證後提出申請。父母或監護人，如因故未能實際照顧兒童者，得由實際照顧兒童且與兒童共同居住者代為申請。 申請人一方應設籍埔里鎮，且以兒童生日往前推算，須連續設籍埔里鎮達一年以上，中途未曾遷出者。 假如兒童完成收養登記未滿一年，但戶籍遷入埔里鎮後，未有遷出紀錄者，兒童得不受設籍連續達一年的限制。 兒童之父母一方為無戶籍國民、大陸地區人民或外國籍人士者，不受設籍埔里鎮滿一年以上之限制。

申請方式：兒童生日後三個月內，準備以下文件，向埔里鎮公所提出申請：

申請人印章。 申請人一方金融機構存簿封面影本。 申請人和兒童之當月戶籍謄本（須含詳細記事欄）。

發放對象： 2024年1年1日（含）後，出生登記入籍雲林縣土庫鎮，且未有遷出紀錄之滿1歲兒童。

發放金額： 每年1萬元。

申請資格： 申請人一方應設籍土庫鎮，且以兒童生日往前推算，須連續設籍土庫鎮達一年以上，中途未曾遷出者。

申請方式：兒童滿1歲生日後三個月內，準備以下文件，向土庫鎮公所提出申請：

發放對象： 年滿1歲至3歲以下兒童，自出生登記就設籍梅山鄉，或設籍梅山鄉滿一年者。假如兒童完成收養登記未滿一年，但戶籍遷入梅山鄉後，未有遷出紀錄者，得不受設籍連續達一年的限制。

發放金額： 每年6000元。

申請資格：

兒童的父母雙方或監護人得申請；但有特殊情形者，得由父或母或監護人一方舉證後提出申請。如父母或監護人因故未能實際照顧兒童，得由實際照顧兒童且與兒童共同居住者代為申請。 以兒童生日日期往前推算，申請人須設籍梅山鄉滿一年，中途未再遷出，且申請當下仍設籍梅山鄉。 兒童之父母一方如為無戶籍國民、大陸地區人民或外國籍人士者，不受設籍滿一年以上的限制。

申請方式：兒童生日後兩個月內，準備以下文件，向梅山鄉公所提出申請：

申請人身分證、印章（尚未取得國民身分證之外籍人士，請檢附居留證或護照）。申請人委託他人代辦時，須備妥受託人之身分證、印章。 申請人一方或兒童之金融機構存簿封面影本。 申請人及兒童最近一個月戶籍謄本或戶口名簿（須含詳細記事欄）。

發放對象： 設籍嘉義縣大林鎮的3歲以下兒童。

發放金額： 每年6000元。

申請資格：

兒童的父母雙方或監護人得申請；但有特殊情形者，得由父或母或監護人一方舉證後提出申請。如父母或監護人因故未能實際照顧兒童，得由實際照顧兒童且與兒童共同居住者代為申請。 兒童和申請人一方，以兒童生日往前推算，應設籍大林鎮連續達一年以上。假如兒童完成收養登記未滿一年，但戶籍遷入大林鎮後，未有遷出紀錄者，得不受設籍連續達一年的限制。

申請方式：兒童生日後三個月內，準備以下文件，向大林鎮公所提出申請：

申請人印章。 申請人一方郵局存簿封面影本。 申請人及兒童之戶籍資料（須含詳細記事欄）。

發放對象： 設籍花蓮縣豐濱鄉的4歲（含）以下兒童。

發放金額：依照設籍情形與設籍年數有所不同。

＊【始終設籍豐濱鄉】

設籍豐濱鄉兒童年滿1歲起，並自設籍本鄉時起算六個月，發放1萬元；設籍豐濱鄉且中途未曾遷出者，自兒童滿2、3歲起，發放2萬元；設籍豐濱鄉且中途未曾遷出者，自兒童滿4歲起，發放3萬元。

＊【中途遷入豐濱鄉】

中途遷入滿一年起，發放1萬元；中途遷入並未曾遷出滿2、3年起，發放2萬元。

申請資格：

兒童的父母雙方或監護人得申請；但有特殊情形者，得由父或母或監護人一方舉證後提出申請。如父母或監護人因故未能實際照顧兒童，得由實際照顧兒童且和兒童共同居住者代為申請。 兒童自出生登記設籍豐濱鄉，且以兒童生日往前推算，申請人應設籍豐濱鄉半年以上，且中途未曾遷出。 未滿4歲兒童遷入豐濱鄉滿一年，且以遷入日期推算，申請人亦設籍豐濱鄉一年，戶籍未再遷出。

申請方式：兒童生日前後30日內或遷入豐濱鄉滿一年時，準備以下文件，向豐濱鄉公所提出申請：

申請表。 申請人國民身分證及印章（外籍配偶請檢附居留證）。 申請人與兒童一個月內戶籍謄本（須含詳細記事，外籍配偶無設籍資料則免）。 申請人光豐農會帳戶封面影本。

發放對象： 4歲（含）以下兒童。

發放金額： 每年1萬元。

申請資格：

申請方式：兒童生日前後30日內，準備以下文件，向池上鄉公所提出申請：

發放對象： 設籍連江縣南竿鄉的70歲以上長者。

發放金額： 除了原有的縣府祝壽禮品，70～79歲長者加贈1000元，80～89歲長者加贈2000元，90～99歲長者加贈6000元，100歲以上人瑞加贈1萬元。

發放方式： 85歲以上長者，壽誕當日將由縣長（或副縣長、祕書長）及鄉長登府祝壽並致贈壽禮；70～84歲長者，壽誕當日將由鄉長登府祝壽並致贈壽禮。

發放時間：生日當天。

