苗栗縣長鍾東錦就職三周年 感謝各界支持 公布第二副縣長賴香伶
▲苗栗縣長鍾東錦就職三周年感謝各界的支持並公布第二副縣長人選賴香伶。（記者江乾松攝）
苗栗縣長鍾東錦就職滿三周年，任內貫徹「觀光科技新都心」的施政主軸，帶領縣府團隊攜手並進二十四日向鄉親報告施政成果及未來展望，強調「成功就是日復一日點滴努力的累積」，未來將持續帶領縣府團隊以行動落實縣政藍圖，以決心開創璀璨新局；縣長並公布第二位副縣長人選將由民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶擔任，未來將與副縣長邱俐俐、賴香伶及秘書長陳斌山共同努力，加速縣政推動，讓苗栗成為企業深耕投資、旅客觀光首選、縣民安身立命的宜居城市。
二十四日鍾東錦縣長就職三周年在苗栗巨蛋體育館盛大舉辦，在苗栗縣原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團、新樂舞舞團精采演出下揭開序幕，縣長鍾東錦與夫人陳美琦、女兒鍾可可帶領副縣長邱俐俐、縣府秘書長陳斌山及縣府團隊進場，前縣長徐耀昌、立委陳超明、邱鎮軍、民眾黨苗栗黨部主委賴香伶、副議長張淑芬、各選區議員、鄉鎮市長、代表會主席、農漁會三巨頭、醫院、金融機構、工商企業、機關、勞工、觀光團體、協會等人，共同欣賞施政影片見證縣長上任三年來的施政成果，縣長女兒鍾可可特地從美國飛回來送上一束漂亮花束，為父親打氣加油。
縣長鍾東錦感謝鄉親對縣政的支持與鼓勵，以及立委陳超明、邱鎮軍、議長李文斌、副議長張淑芬、所有議員先進的監督指教，還有各鄉鎮市長的通力合作，讓苗栗正一步一腳印走在正確、進步的道路上，有大家作為後盾，讓縣府團隊在推動各項建設時更有信心、更有底氣，帶領苗栗持續向前。
縣長鍾東錦表示，呼應「觀光科技新都心」的施政主軸，三年來規畫完整的配套，也投入了相當大的心力，從前縣長徐耀昌任內招商躍進，還有建設鞏固、觀光升級、農業優化、教育精進、醫療照顧、族群共榮到青年扶持，每一項都是大家共同努力的成果。
縣長向各界報告三年來施政成果：「招商躍進 能源轉型」迄今招商金額已達二千四百五十七億元，積極建構苗西綠能區、辦理「桃竹苗大矽谷推動方案」，其中，竹南科學園區東側科東產業用地目前進行都市計畫通盤檢討變更作業，為園區開發案中進程最快；綠氫產業示範園區促參案已簽約，開創政府、企業及永續三贏局面。
「鞏固建設 宜居城市」今年已完工的重要道路有三案，除施工中的竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程、頭屋鄉都市計畫區二十四M特一號道路（頭屋外環道）拓寬工程、通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程、苗十四線拓寬工程(造橋交流道聯絡道)以外，苗一四0線、苗三十三線、三義鄉鯉魚一號橋改建、頭屋鄉苗二十二線、南庄鄉縣道苗一二四乙線拓寬等依照期程執行，雪霸國家公園至雪見的苗六十二之一線也已發包，西湖溪河堤共構4期(延伸至台十三線)、銅鑼科學園區(西側)聯外道路串連通霄鎮縣鄉道、苗栗縣後龍鎮及通霄鎮縣級濱海風景區路網則以辦理可行性研究。
多項區域排水工程強化防洪抗災，「土牛溪排水新建右岸水防道路工程」、「竹南鎮射流溝水環境改善工程」、「通霄溪鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程」(第一期)、「頭份市N2D幹線雨水下水道工程」(第二期)施作中，另縣府努力爭取興建天花湖水庫，要為科學園區升級的水電需求打下厚實基礎。
縣府團隊建構友善人本交通環境，已爭取中央到五十四案、近十九億元投入提升人行安全、道路品質及校園周邊行車安全改善，本縣獲交通部頒發「公路建設卓越獎」殊榮，展現對縣府團隊的高度肯定；同時積極推動鄉村再生，鄉村地區整體規畫全國第一，另在中央及縣府規畫投入超過十九億元辦理警政大樓及勤務大樓新建。
「觀光升級 農業優化」明德水陸空遊憩區導入高空滑索、空中自行車、遊湖船、SUP等水域活動，打造苗栗第二處國際級觀光亮點；公館鄉出磺坑園區BOT+OT案吸引民間投資七點三二億元，獲財政部一一三年招商卓越?；「白沙聖域‧天空之丘-白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫」、「明德水庫自行車暨環湖步道建置工程」及「客家文學花園景觀工程」等，山海遊憩廊帶逐步成型。
連續兩年舉辦通霄沙雕藝術節，今年達七十萬人次盛況；「豐味苗栗」農產品牌成功推廣至休息站、全國性超商、超市及農會，造橋鄉茂林畜牧場更將雞蛋出口帛琉，貓裏紅與東方美人茶登上海外餐桌。農村再生推動成果再創卓越，苗栗縣榮獲「農再卓越獎」全國第二名及「甲等績優獎」雙重肯定。
「教育精進、體育強化」縣府持續爭取經費改善校園環境，大倫國中(文中一)新建教學大樓已動土，照南國中(文中七)、頭份國中新建教學大樓(第二期)則辦理中，未來將有四座全民運動館外，今年苗栗獲中央核定十二億元興建縣立圖書總館，將融入科技成為本縣文化新地標；平價教保服務品質持續提升，一一五學年度學生營養午餐免費措施更將由縣府、鄉鎮市公所共同負擔，讓孩子吃得飽、長得好。
日前更與國立陽明交通大學簽署合作協議，將於後龍高鐵園區新港高中預定地設立「苗栗校區」，在學士後課程培養出更多高科技人才之外，未來在附設實驗高中部分，會往下延伸至國中、小學、幼兒園，完成教育一條龍的完善教育體系。
「醫療照顧 面面俱到」苗栗縣廣設社區照顧關懷據點、長照據點、二十七家特約社區日照機構、四十二處身障者多元照顧服務據點、五處社會福利服務中心、一處婦女服務中心。另有九處公設民營托嬰中心、三處托育資源中心親子館，加上定點臨托、在宅到宅及機構式臨托等服務，調降家長負擔費用，成為家長的神隊友。
縣立綜合長照機構預計一一六年完工，園內設置「中平衛生室」整合醫療與長照，實現「醫養合一」一站式服務；未來將投入三億元在苑裡及造橋各新建1座「衛社政合署辦公大樓」，加上白沙屯童醫院將為苗栗沿海地區首座具備急診能力的綜合醫院，還有大千竹南醫院、部立苗栗醫院急重症合併放腫中心大樓，強化縣內醫療資源。
「族群共榮 青年扶持」縣長上任以來爭取三點九億元推動原住民族部落道路與基礎建設，今年八月都會區原住民族綜合服務中心剪綵啟用，成為原住民族文化交流的重要空間，同時啟動「原住民族部落產業發展輔導計畫」推廣十家特色店家；另為支持新住民生活各面向，共設置二處新住民家庭服務中心及五處新住民社區服務據點。
縣長鍾東錦表示，苗栗沒有反對黨只有友黨，除了有兩席立委在中央的幫忙，議會團隊也為苗栗出謀劃策，感謝很多議員給予寶貴意見與鞭策督導，及十八鄉鎮市長參與縣務會議，及時解決地方問題，而明年度免費營養午餐更要感謝公所、代表會的支持，針對臨托政策，現在是由縣府與家長各負擔一半費用，預計明年加碼將時數及金額提高，讓家長能夠利用時間休息提高生育率。
縣長強調，苗栗縣要感謝各企業的支持，尤其林光清董事長自一0六年來對縣府捐款已破億元，明年陽明交大校區更將全力以赴，感謝校長林奇宏以及教育部長鄭英耀，他不但大力支持更交代陽明交大不可辜負苗栗縣，所有政策施政需要中央支持，因為苗栗財政困難，中央盡量讓苗栗能夠負擔配合款，感謝行政院各級長官，目前更是苗栗縣政治史最團結的時刻，農漁會系統、社區、社團等各界的支持力挺，還有鄉親們的信任才有今天的三周年成果發表。
縣長鍾東錦更當場公布，苗栗縣第二位副縣長由民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶擔任，縣長鍾東錦表示，副縣長邱俐俐是第一，非常優秀，但認為欠柯文哲主席人情，因此邀請賴香伶擔任副縣長，感謝民眾黨將優秀人才借給苗栗縣，而她不但是苗栗子弟回鄉服務，在任立委期間也對苗栗照顧有加，大家有目共睹，相信未來在副縣長邱俐俐、賴香伶及秘書長陳斌山的共同努力之下，可以做好局處協調，相信縣政推動速度將會更快，也會在分際當中拿捏得更好，未來苗栗願景一定前程似錦。
