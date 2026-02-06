苗栗縣長鍾東錦爭取土地解編 劉世芳捎來好消息

之前苗栗縣長鍾東錦(右)向內政部提出土地解編需求，內政部長劉世芳(中)也帶來利多消息。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕內政部長劉世芳今日到苗栗縣參加苗栗縣警局新建警政大樓動工典禮，強調內政部去年內政部已投入逾9億元於苗栗縣地方公共工程；之前縣長鍾東錦曾向內政部提出苗栗縣的土地解編需求，劉世芳也帶來利多好消息，強調中央已完成苗栗縣27筆土地解編，面積約10公頃，並獲內政部都委會通過，未來可用於公辦市地重畫，以促進更完善的地方建設。

劉世芳致詞時指出，去年內政部已投入逾9億元於苗栗縣地方公共工程，包括6億5千萬用於污水下水道系統，近2億元用於人行道安全計畫，這些資源也有助於苗栗縣民生及城市環境的改善。並強調，在中央政府，不管是蔡英文總統任內，或者是賴清德總統任內，對苗栗縣整體的發展，在幾位立委的努力之下，中央跟地方是一起合作的。

她表示，中央已完成27筆土地解編，面積約10公頃，已獲都委會通過，未來可用於公辦市地重劃，以促進更完善的地方建設。

