苗栗縣長鍾東錦遭AI換臉！假影片推銷保健產品 本人急報警

近日網路流傳一段疑似苗栗縣長鍾東錦的影片，畫面中人物聲稱向全台鄉親推薦某健康產品，並宣稱服用後可改善三高、血糖或血壓等健康狀況。縣長鍾東錦證實，影片應為AI偽造，並未授權拍攝，內容不實，已請警方介入查辦，呼籲民眾勿輕信來源不明的影片或訊息。

影片中人物看似縣長本人，聲稱向全台鄉親推薦某健康產品，並說明服用後可改善三高、血糖或血壓等健康狀況。畫面搭配口型和語音，使影片看起來像是縣長親自拍攝。

縣長鍾東錦表示，影片並非本人拍攝，也未授權，內容完全不實，已請警方查辦，呼籲民眾勿輕信來源不明的影片或訊息。

苗栗縣警察局指出，影片由近期才申辦、綁定境外門號的Facebook假帳號發布，人物口型與語音不一致，經研判為AI技術製作，容易使民眾誤信並轉傳。警方已向平台檢舉，要求盡速下架。

警方提醒，近期詐騙集團常擷取名人影像或聲音，利用AI技術製作「名人代言」影片，用於投資或商品推廣，並透過社群快速散布。民眾應提高警覺：不要輕信來源不明的廣告或名人推薦，不點擊可疑連結，也不要提供個資。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線查證，確保自身安全。

