苗栗縣頭份市戶政事務所新建行政大樓信義里及仁愛里活動中心落成啟用。（記者江乾松攝）

苗栗縣頭份市戶政事務所新建行政大樓信義里及仁愛里活動中心昨六日剪綵啟用，新辦公廳舍不但整潔寬敞、也增設殘障設施，同時融入綠建築理念，提升節能效益並減少碳排放。縣長鍾東錦恭喜戶政人員擁有嶄新、舒適的辦公空間，也勉勵提升行政效率，做好第一線的工作，讓洽公鄉親得到更貼切、方便的服務。

頭份市戶政事務所原廳舍建於民國七十一年，樓層空間僅六十五坪，設備老舊、洽公及辦公空間皆嚴重不足，尤其頭份市人口已達十萬八千餘人，無法支應日益增加的洽公需求。為改善廳舍老舊及空間狹小問題，提供更親民便民的服務，苗栗縣政府經評估後，決議進行拆除重建。新建行政大樓於一一二年三月二十日動工，歷時二年九個月完工，並於昨日啟用。

縣長鍾東錦、縣府民政處長巫恒昭、交工處長古明弘、頭份市長羅雪珠、代表會主席溫宜靜、行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、立委邱鎮軍秘書、副議長張淑芬、地區議員及議會祕書長范陽添上午共同為新建辦公廳舍落成啟用剪綵，地方帶來舞蹈表演及祥獅獻瑞熱鬧慶祝，各里長及代表和鄉親都到場觀禮，一起見證頭份戶政邁向新的里程。

縣長鍾東錦表示，頭份市人口已達十萬八千餘人，是苗栗縣人口最多、工商業最發達的區域。他感謝立委幫忙及議會和地方的支持，讓新建大樓順利完工，提供更親民、便民的服務。

民政處長巫恒昭指出，新建大樓為地上五層、地下一層，單層面積108坪，一至三樓為戶政事務所辦公廳舍，四、五樓作為信義里及仁愛里活動中心，補足兩個里多年缺乏公共活動空間的不足，將有利於也促進社區交流與凝聚力。巫恒昭處長表示，本次工程除改善戶政事務所空間外，也兼顧地方需求，於四、五樓設置信義里及仁愛里活動中心，除補足兩個里多年缺乏公共活動空間的不足，也有利於促進社區的交流與鄰里感情的凝聚。