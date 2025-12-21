苗栗縣體育會理事長盃舞蹈運動輪椅錦標賽 千璽會館盛大登場

苗栗縣一一四年度體育會理事長盃舞蹈運動輪椅錦標賽盛大登場推展身心障礙運動與全民運動。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣一一四年度體育會理事長盃舞蹈運動輪椅錦標賽盛大登場推展身心障礙運動與全民運動。（記者江乾松攝）

苗栗縣一一四年度體育會理事長盃舞蹈運動輪椅錦標賽二十一日於千璽會館盛大登場，副縣長邱俐俐與主委禹耀東議員、苗栗市長余文忠、立委邱鎮軍秘書楊金福、苗栗縣體育會總幹事周仁聖、教育處代表等一起為現場朋友加油打氣。

舞蹈運動輪椅委員會主委禹耀東議員表示，舞蹈運動輪椅錦標賽提供身障朋友們一個展現自我、挑戰並超越自我的舞台，不僅為參賽者帶來無限的激情和動力，更成為他們生活中的一道光芒；身障朋友透過比賽參與運動，同時可延緩身體機能退化，克服人際疏離，增加社會參與機會。

廣告 廣告

副縣長邱俐俐指出，這不僅是一場舞蹈競賽，更是一場充滿感動、勇氣與希望的生命饗宴。本次賽事有二百人參與，分別為十一個組別，賽事內容相當豐富，涵蓋一站一座摩登五項、青少年摩登五項對抗賽、一站一座拉丁五項、全國身心障礙團體舞、輪椅趣味競賽、青少年拉丁五項對抗賽、單人輪椅舞對抗、單人創意舞、青少年拉丁三項對抗賽、雙人輪椅創意舞、苗栗縣標準隊形舞，充分展現輪椅舞蹈結合藝術美感與運動精神的多樣風貌。

邱副縣長強調，舞蹈輪椅融合了藝術美感與運動精神，是身心障礙朋友突破限制、勇敢追夢的重要舞台。每一位選手在舞台上的身影，都是堅持不懈的最佳寫照。昨天的賽場，不分年齡、不分能力，只要懷抱熱情，就能自在舞動人生，實踐真正的運動平權與無障礙精神。邱副縣長說，見證這麼多身心障礙朋友突破有形障礙，在舞台上賣力展現才華，全程活力四射，讓人感佩；副縣長邱俐俐更以「我命由我不由天」期勉身障朋友，要踴躍走到戶外參加各項活動，勇於展現自己訓練有素的才華，大家正是自己命運自己掌握的最佳見證人；縣府長期重視身心障礙運動與全民運動的推展，未來也將持續結合體育、教育與社會資源，打造更多友善、多元、共融的運動環境，讓每一位縣民都能安心運動、快樂生活。