苗栗縣體育會理事長盃街舞賽 年輕舞者炫技拚魅力

▲體育會理事長盃街舞錦標賽。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣體育會街舞委員會於今（9）日舉辦114年度體育會理事長盃街舞錦標賽，副縣長邱俐俐到場為選手加油打氣，鼓勵選手全力以赴，發揮自己最好的表現，期許他們保持對舞蹈的熱忱，把靈魂帶進舞蹈、音樂，走出台灣Style。

▲苗栗副縣長邱俐俐到場為選手加油打氣。

街舞融合音樂、節奏與肢體動作，不僅是一項展現自我風格與創意的藝術表現形式，更具有高度的體能訓練價值。今年理事長盃街舞錦標賽分為學生組及公開組，另有縣內優秀團演出，共計200位以上優秀舞者交流舞藝。

9日體育會理事長盃街舞錦標賽在縣府大廳登場，由副縣長邱俐俐為活動開幕並為選手加油。副縣長肯定所有參賽選手的表現，並強調，只要敢上台跳舞就已經得到無限的自信，這份自信就是最好的獎狀、最好的嘉獎，祝福所有參賽選手全力以赴、舞出自我，展現最好的一面。

副縣長邱俐俐表示，這兩天氣候已經比較涼了，但是苗栗運動風氣正在火熱盛行，一年一度的理事長盃街舞比賽今日登場，可以看到現在跳街舞的年齡越來越年輕，許多大哥哥大姐姐帶著小弟弟小妹妹一起舞動，而中央成立運動部，縣府會與中央部會進一步釐清相關分責分工，未來不管在體育署或運動部，都希望把青少年街舞活動一起發揚光大，並且扎根走出台灣Style。