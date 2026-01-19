苗栗縣一一五年筆映山城文狀元選拔競賽推薦閱讀圖書全縣聯展

苗栗縣一一五年筆映山城文狀元選拔競賽推薦閱讀圖書全縣聯展登場了！苗栗縣立圖書館、各鄉鎮市立圖書館、各國中小圖書館(室)及社區共讀站等(含國立、私立高中附設國中部)，定於一一五年一月十九日至四月三十日將同步展出文狀元選拔競賽推薦閱讀書籍，提供學校師生與鄉親閱覽，共同感受閱讀的魅力。

本次文狀元選拔競賽推薦閱讀書籍，係彙整文化部、縣立圖書館邀請相關單位、學校及鄉鎮市圖書館等推薦的優良書籍，並經文狀元選拔競賽籌備委員會進行初選、複選及決選等嚴謹程序後，精心挑選具有文學性、教育性及啟發性的優良圖書，期盼能引導學生拓展視野、深化思辨能力（見圖）。

國小組推薦書單有《實現夢想的未來筆記本》、《五萬次的掌聲：一個熱血追夢的故事》、《記恨家族》、《禁書圖書館》、《頭條新聞大作戰》、《不怕我和世界不一樣：許芳宜的生命態度》、《怪咖老師的神祕時間》及《雜貨店的囧學徒》共八本。其中，《實現夢想的未來筆記本》以一種貼近孩子日常、又具實踐性的方式，引導讀者從「寫下夢想」開始，踏上自我成長的第一步。作者本田有明以小學生陽翔為主角，透過校園與家庭生活的故事，描繪他如何從自卑與失落中逐步建立自信、確立目標，最終寫下屬於自己的「未來筆記本」；而《不怕我和世界不一樣：許芳宜的生命態度》則透過一位熱愛舞蹈的女性生命故事，傳遞勇敢追夢、認真實踐的信念，鼓勵孩子，我行，你一定也行。

國中組推薦書單有《母親的金手錶》、《章魚法官的家庭法學課》、《只是微小的快樂：便足以支撐這龐大荒涼的人生》、《為什麼你看不到黑天鵝？》、《夢想前場李洋》、《臺灣潮人誌》、《變成自己想望的大人》及《劫鏢：科幻故事集》共八本。

其中，《母親的金手錶》是精選自琦君《水是故鄉甜》與榮獲國家文藝獎的《此處有仙桃》，透過童年回憶、母親身影與生活隨筆，勾勒出溫暖動人的人間情感；《臺灣潮人誌》則以聯合國永續發展目標（SDGs）為視角，與臺灣歷史人物的行動不謀而合，鄭成功保育海洋的思維、莫那．魯道守護陸域生態的決心、賴和關懷貧窮的行動及蔡阿信實踐性別平等的努力等，作者以「逆思維」方式詮釋歷史潮人的生命故事，展現其前瞻的永續眼光。

縣長鍾東錦重視學生的閱讀與寫作能力的培養，文狀元選拔競賽迄今已連續辦理十四年，期望孩子們能透過閱讀與書寫學會理解自己、接納自己進而關懷社會，為社會付出更大的貢獻。誠摯邀請大家到苗栗縣立圖書館、鄉鎮市立圖書館、各國中小圖書館或社區共讀站等借閱與品讀書籍，為臺灣注入滿滿的閱讀能量。詳情請查詢：苗栗縣立圖書館https://lib.miaoli.gov.tw/。苗栗縣政府https://www.miaoli.gov.tw/。