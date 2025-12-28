苗栗縣一一四年度績優社區照顧關懷據點暨志工表揚活動

苗栗縣政府舉行一一四年度績優社區照顧關懷據點暨志工頒獎表揚活動。（記者江乾松攝）

為肯定本縣社區照顧關懷據點及志工長期投入基層服務、激勵社會大眾「施比受更有福，予比取更快樂」理念，苗栗縣政府特別辦理一一四年度績優社區照顧關懷據點暨志工表揚活動昨二十八日上午九時在苗栗市巨蛋體育館盛大登場。

「活躍老化、幸福社區」是苗栗縣推動老人福利服務及照顧的核心價值，依據一一四年十一月底的最新數據顯示，縣內老年人口達十萬七千一八十三人，佔全縣總人口數的20.16%，目前苗栗縣共成立二三一個社區照顧關懷據點，為長者提供健康促進、共餐服務、關懷訪視、電話問安、及社會參與等多元化的服務項目。

目前苗栗縣全縣志工人數已達四千一百人，每個月受惠人次共計六萬人次，感謝長期犧牲奉獻的志工夥伴，憑藉一股回饋社會的使命感，用最無私的精神，秉持愛與感恩，陪伴並溫暖社會，間接帶動在地長輩願意踏出家門與他人互動，透過參與各式各樣的活動，增進快樂的情緒和充實的生活，達到延緩老化的目的，持續分享精彩的生命力。

活動當日，公開表揚苗栗縣共五個績優社區照顧關懷據點，包含通霄鎮平元社區發展協會、銅鑼鄉中平社區發展協會、竹南鎮塭內社區發展協會、竹南鎮佳興社區發展協會及西湖鄉龍洞社區發展協會，每個單位頒贈獎勵金各一萬元及獎盃各一座，以及一八五位社區照顧關懷據點績優志工獎，每人頒贈獎勵金各二千元及祝賀狀。

績優社區照顧關懷據點中，竹南鎮塭內社區發展協會及銅鑼鄉中平社區發展協會第一次參選衛生福利部辦理一一四年金點獎－金點之星（團體獎）就「入圍」優選據點，竹南鎮塭內社區發展協會更「勇奪」社區金點之星（團體獎），在全國五千多處社區照顧關懷據點中脫穎而出，競爭激烈、堪稱據點界的奧斯卡獎，實屬不易。

活動當日表揚一八五位社區照顧關懷據點績優志工中，有多位志工年逾八十五歲，其中，西湖鄉龍洞社區發展協會的張賴菊妹女士更高齡達九十三歲，仍熱心參與各項社區關懷活動，以行動展現「活到老、服務到老」的精神。此外，古明育先生、蔡博任先生、庫比餐飲事業有限公司、苗栗縣私立勤曜文理短期補習班及和翊汽車商行慷慨捐贈e+瓦斯自動關閉設備四百個，協助本縣獨居老人提升居家安全，善盡社會責任、攜手政府關懷弱勢的溫暖力量。

本次活動特別安排愛兒堡幼兒園帶來活潑童趣的表演、AZ BAND 精彩樂團演奏，以及蔡佳麟動人歌聲輪番上陣，為現場帶來歡樂氣氛。活動亦規劃美食饗宴、身障按摩舒壓及摸彩同樂等多元活動。摸彩獎項豐富，除IPhone十六6、液晶顯示器、冰箱等高達十六項大獎外，也準備由台灣彩券發行之大樂透，讓大家與公益彩券共同攜手，關懷弱勢、做公益。

未來苗栗縣政府將持續推動老人福利及挹注據點資源，針對據點餐飲加值經費，一一五年將由每月六千元提升至每月七千元，據點專職人員，也已爭取中央經費支持，薪資由每月三萬三千元提升至三萬四千元，大專院校畢業加給一千元，為三萬五千元，期望專職人員能久任，共同攜手打造幸福、溫暖的據點服務。