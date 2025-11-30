苗栗縣一一四年度體育會理事長盃競技疊杯錦標賽三十日登場

苗栗縣體育會昨（三十）日在苗栗縣政府第一辦公大樓大廳舉行一一四年度體育會理事長盃競技疊杯錦標賽，有來自各縣市一六三名好手參加，苗栗縣副縣長邱俐俐上午出席開幕並為選手們加油打氣。

今年賽事區分新人組、一般組、菁英組及親子組四類共一六三名選手參賽，各組競爭激烈，從幼兒園到國小、國中的選手皆包含在內，更有許多家長陪伴孩子一同參賽。

苗栗縣副縣長邱俐俐、兼任競技疊杯委員會主委的縣議員楊明燁、苗栗市長余文忠、苗栗縣體育會總幹事周仁聖等人出席開幕典禮為選手們加油打氣，現場還有許多父母、師長隨同小選手一起出席，相當熱鬧。副縣長邱俐俐表示，非常感謝大家來苗栗參加競賽，疊杯是一種看起來簡單，實際上要在每次失誤、重整中去調適心情，需要很大的耐力和毅力，這種面對挫折重新站起來的精神，也符合教育界倡導的多元及可及性，感謝所有家長、老師、教練對同學的支持和栽培，讓他們在比賽中獲得學業之外的成就感，僅代表鍾東錦縣長再次歡迎大家來苗栗，也祝福大家都能獲得好成績。