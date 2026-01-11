苗栗縣「掛門牌」新制3月上路 違者恐遭罰5000元

苗栗縣政府修訂《苗栗縣道路命名及門牌編釘自治條例》。（圖／翻攝自Google Maps）





苗栗縣政府修訂《苗栗縣道路命名及門牌編釘自治條例》，將自今（2026）年3月5日起正式上路，未張貼門牌者將處新台幣300元罰鍰，若私設不實或假地址門牌，則可處5,000元罰鍰，並得按次連續處罰，以強化門牌辨向識址功能，避免地址混亂。

苗栗縣政府表示，過去自治條例對未釘掛門牌的住戶僅能勸導，缺乏強制力，此次修法參考台北市、台中市相關規定，於去（2025）年12月10日經縣議會審議通過，並於今年1月2日獲內政部核定，縣府規劃2個月宣導期，預計3月5日公告施行，近期不少民眾紛紛向戶政單位詢問，如何正確張貼門牌才能避免受罰。

門牌怎麼掛？3大準則要注意

編釘之門牌，住戶應負保管之責，不得任意改釘、拆卸或掩蓋，門牌編釘位置依下列規定：

一、正門左上方或明顯易見之適當位置。

二、無適當位置釘掛或無法釘掛者，應在大門上方適當高度位置繪製門牌標誌，其規格同現行門牌為原則。

三、大門上無適當位置繪製時，得在所掛招牌左下角處書寫道路名牌門牌號碼。

此外，縣府也提醒，門牌不一定要使用公發藍底白字鐵牌，自製特色門牌同樣允許，但門牌號碼必須與戶政事務所編釘內容一致；若鐵捲門、圍牆遮擋影響辨識，須依新制調整張貼位置。門牌換發或補發鐵牌規費為60元，相關申請文件及細節，民眾可洽各鄉鎮市戶政事務所辦理。

