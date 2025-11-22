[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

苗栗縣政府為加強長者及學童交通安全意識，自112年起聯合縣內國小及樂齡學習中心與幸福學院，運用定向追蹤模式辦理交通安全闖關活動。114年度規劃辦理6場次「青銀共學～交通安全我最棒」交通安全宣導活動，分別於三灣國小、興隆國小、豐田國小、同光國小、烏眉國小及錦水國小等6所學校辦理，藉由落實交通安全教育課程與活動，提升縣內長者及學童交通安全意識，建立正確道路運用能力，並能對自身交通安全更加重視。

苗栗縣114年「青銀共學～交通安全我最棒」交通安全宣導活動。（圖／苗栗縣政府提供）

縣府為落實推廣交通安全，不斷思考如何以創新有趣的方式辦理相關活動，自112年起規劃以老幼共學、深化學習的模式，將定向追蹤融入遊戲化的交通安全概念學習，長者及國小學童須合作運用行動載具逐一在校園中通過不同的關卡，活動總共設計十個關卡，分別有「路口慢看停」、「兩段式開車門」、「自行車手勢」、「步行與載具使用」及「大行車視野死角與內輪差」等考驗題目，讓參加者充實交通安全知識之餘也更進一步認識校園環境。

苗栗縣政府教育處指出，學童及高齡者在交通事故中面臨較高的風險，「青銀共學～交通安全我最棒」不僅充實長者及學童的交通安全知能，提升學生交通安全基本素養，期許能確實降低長者交通事故比率，並透過這樣的活動形成一股交通安全的風潮，共同建構安全有活力的環境！



