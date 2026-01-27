苗栗縣115年度中小學聯合運動會 27日體育場開幕

「苗栗縣一一五年度中小學聯合運動會」二十七日於苗栗縣立體育場舉行開幕式。

（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

「苗栗縣一一五年度中小學聯合運動會」二十七日於苗栗縣立體育場舉行開幕式，這次賽事參賽選手共一四三九名，角逐田賽九項、徑賽二十項及混合運動等各項競賽；優秀選手將代表苗栗縣參加四月全國中等學校運動會及五月全國小學田徑錦標賽。

二十七日的運動會開幕，現場邀請啦啦隊開場表演，並由建功國小舞蹈班六年級同學引領會旗進場，賽會聖火代表由一一四年度全國中等學校運動會國男組田徑一百公尺金牌-大同高中陳岳琳，及國女組田徑四百公尺跨欄金牌-竹南國中莫宥芩共同點燃大會聖火，並由高女組田徑四百公尺跨欄銀牌-大同高中林巧鈴代表運動員宣誓後，正式揭開為期四天的賽程。

廣告 廣告

教育處表示，一一四年度全縣中小學聯合運動會，共計有十六項三十人次破大會紀錄，期待這次運動會選手們突破以往，創造佳績。

縣長鍾東錦感謝多家企業長期支助縣內體育項目，縣府為培養更多優秀運動員，已啟動優秀運動團隊企業認養計畫，目前已有多家企業積極響應；政府資源有限，民間能量無窮，藉由企業認養學校體育績優團隊，讓苗栗子弟在運動場上能賣力揮灑、創造佳績。

縣長也鼓勵選手們繼續為自己創造紀錄，更勉勵縣內各級學校持續培育更多優秀運動選手，為苗栗重回運動大縣的榮光努力。