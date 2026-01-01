苗栗縣78國小附幼廚工加薪 月薪調至3萬2500元

苗栗縣政府宣布，自1日起全縣78間國小附設幼兒園共39名專任廚工的薪資，將調升至每月3萬2500元。圖為幼兒園學童吃午餐。（示意圖／教育部提供）

為照顧基層員工並提升幼兒園餐飲品質，苗栗縣政府宣布自1日起全縣78間國小附設幼兒園共39名專任廚工的薪資，將調升至每月3萬2,500元，差額由縣府全額負擔。縣府表示，此政策專為國小附設幼兒園廚工量身打造，期望透過待遇優化穩定人力，也讓家長放心、孩子吃得更健康。

縣府指出，幼兒園廚工每天負責全園孩子的午餐及上午、下午點心，工作繁重，需要長時間站立和搬運食材，體力負擔不小。為了留住人才，縣府近年已分階段調整薪資：自114年1月起，專任廚工薪資提高到高於基本工資1.1倍，每月從原本最低工資調升至3萬1,449元；115年1月起再提升到3萬2,500元，讓基層同仁有更實在的保障。

縣長鍾東錦表示，廚工是孩子健康的第一線守護者，合理待遇和良好工作環境是縣府的責任。他強調，薪資調升不只是數字增加，更是對廚工專業的肯定。縣府也保持聘任門檻彈性，希望吸引更多優秀人才加入幼教廚工行列，讓孩子在家鄉就能接受安全、健康的餐飲照護。

縣府表示，此次調薪全由縣府負擔，不會影響幼兒園其他經費，也不會造成排擠。透過這項政策，廚工可以安心工作，提供均衡營養的餐點，提升幼兒園整體餐飲品質，讓家長放心、孩子開心，也為苗栗打造更具吸引力的基層工作環境，鼓勵更多專業人才投入教育與照護行列，守護下一代健康成長。

