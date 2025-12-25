苗栗縣YouBike強制投保傷害險，明年元旦新制上路。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近來民眾騎乘YouBike逐漸普及，而苗栗縣YouBike也持續拓點並增加電輔車提供民眾使用。苗栗縣政府也宣布，自明年1月1日起，民眾於公共自行車租賃站點若要租借YouBike必須完成投保公共自行車傷害險，至於先前已完成投保者則可正常使用不用另外投保。

交通工務處指出，強制投保傷害險目的為維護騎乘公共自行車民眾遇到發生意外事故的保障權益，由於租借YouBike電輔車部分因今年4月份已開始實施，明年元旦起新制擴大至YouBike一般車，意即實施租借YouBike全面強制投保公共自行車傷害險政策。

廣告 廣告

交工處強調，公共自行車傷害險為政府提供的免費保險，騎乘者若於騎乘途中發生事故可憑醫療單據等文件向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額100萬元，住院日額最高1000元。關於如何投保，民眾只需要透過微笑單車官方網站或官方APP登入會員後，即可加保公共自行車傷害險。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 今再公告延長休業

台東6.1地震！賣場貨品掉滿地畫面曝 卑南岩灣監獄石牆裂了

