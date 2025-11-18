苗栗罕見一連三震 氣象署曝主因

苗栗縣竹南鎮從17日起到18日上午，接連發生3起地震。（圖：氣象署）

苗栗縣竹南鎮從17日深夜起至今天（18日）上午，短時間內連續出現三次地震，最大規模達3.8，震源深度都不到10公里，屬於淺層震動。這次連震也讓竹南地區出現最高4級震度，至於新竹縣則達2級，其餘如桃園、彰化、新竹市也有1級震度。對此氣象署表示，這三起地震主因是板塊碰撞，應力傳遞到西部產生地震，仍屬正常現象。

氣象署指出，這次地震主要因為板塊擠壓造成能量向西部傳遞，屬於正常地殼活動範圍。另外根據《ET today》報導，地震專家郭鎧紋指出，三起震動與「新竹前緣構造」的地底破裂有關。所謂前緣構造指的是地表有隆起跡象，但破裂帶並未延伸至地表，不屬於真正的斷層。竹南周邊還包含苗栗前緣構造、斗煥坪構造及銅鑼構造等多個隱性構造，讓這個區域偶爾有能量釋放。

郭鎧紋表示，竹南並非地震頻繁的區域，過去最顯著的一次地震發生於2012年規模達5。這次連震雖然規模不大，但確實較為少見。他引述「台灣地震模型（TEM）」團隊的長期評估指出，「新竹前緣構造」在未來20年至50年間，發生規模6.5以上地震的機率僅約1%。專家強調，目前無需過度擔心，但仍建議保持基本防震意識更為安全。