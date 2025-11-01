苗栗義消體技能競賽 ５項考驗

苗栗縣消防局主辦的一一四年全國義勇消防人員體技能交流暨T-CERT競技大賽，一日在苗栗縣立體育場舉行。（記者謝國金攝）。

記者謝國金、張正量∕綜合報導

全國義勇消防人員體技能交流暨T-CERT競技大賽一日在苗栗縣立體育場舉行，有來自各縣市近二千名選手參與各項競賽。宜蘭縣身心障礙國民體能競賽則於宜蘭運動公園田徑場登場，匯聚全縣九十一個單位、二千一百八十位選手及隊職員參加。

由消防署指導、苗栗縣消防局主辦的一一四年全國義勇消防人員體技能交流暨T-CERT競技大賽，上午在啟動儀式後，內政部長劉世芳由消防署長蕭煥章及苗栗縣長鍾東錦伉儷等人陪同，校閱隊伍並為選手加油打氣。

鍾東錦指出，今年的競技交流規劃火災搶救、繩索救援、車禍救援、無人機操作及救護技術等五大項內容，參賽組別達一百四十八組，既是一場技術與體能的切磋，更是一場精神與團隊的交流。

另外，由宜蘭縣政府主辦的身心障礙國民體能競賽，項目包含地板滾球、特奧滾球、特奧輪鞋競速、桌球、羽球、體能與趣味競賽等，現場氣氛熱烈。

開幕典禮由「普達關懷協會」及「汶風舞集」表演揭開序幕，各身心障礙福利機構，以及學校隊伍創意造型進場。韻律體操委員會引領大會會旗進場，宜蘭縣盲人福利協進會代表全體運動員宣誓。