苗栗翁生日前離奇陳屍家中…高大成揭2關鍵：血凝固時間很重要

社會中心／苗栗報導

獨居翁被毆打致死？高大成曝是否他殺的2大關鍵。（圖／資料照）

苗栗市一名獨居的鄭姓老翁（67歲）24日被發現頭部受傷、陳屍家中；警方調查後，發現鄭翁頸部、眼周也有挫傷瘀青，且死亡前，謝姓（42歲）、蕭姓（27歲）街友曾到鄭翁家，認為2街友涉有重嫌，目前2人遭聲押。高大成指出，眼睛瘀傷不能成為他殺唯一指標，唯獨頸部的傷口不可能是意外造成，尤其血液凝固的時間將是關鍵，還有2男指甲中是否殘留鄭翁的皮屑，需要以此來判斷是否為他殺。

法醫高大成說明，死者被發現倒臥客廳血泊中，且血跡已半凝結，一般來說，活人流出的血因含有凝結酵素，在1至2小時內會凝固，因此鄭翁的死亡時間是否落在2名男子離開前？將是判定此事件為殺人或傷害致死的重要分界，若鄭翁死亡時，2男仍在屋內，就構成殺人罪嫌，如死亡時，他們已經離開，則是傷害致死罪嫌。

廣告 廣告

高大成指出，要判斷鄭翁的死亡時間，還要分析屍斑情況，同時解剖看死者的胃容物，以確認死亡時是早、午、晚餐前或之後。至於死者的「熊貓眼」是否是遭暴力攻擊所致？他則說，因為眼睛是很軟的組織，可能由於死者後腦撞擊、血液向前滲出，也可能是外力擊傷，要看現場陳屍位置及狀態判斷。

不過，高大成表示，死者頸部筆直傷口並不符合一般跌倒型態，明顯有問題；針對死者額頭有一條筆直的裂傷，被懷疑是遭利器砍傷，高大成則說，撞到牆角、桌角也會出現類似傷口，需要比對現場環境、傷口角度以及深度，進一步相驗分析才可以釐清。

苗栗發生離奇命案，67歲獨居老翁陳屍住處，竟牽扯出他殺嫌疑。（圖／翻攝畫面）

回顧案情，鄭翁於24日生日，因此照服員前往探視並送禮，卻驚見對方陳屍家中，嚇得連忙報警；警方調查後，本以為鄭翁是因為摔倒、不慎撞到頭部導致身亡，但檢警初步相驗，發現鄭翁頭部有一處疑似鈍器造成傷痕，頸部、眼周也有異常的挫傷瘀青，懷疑案情不單純。

經過調閱監視器調查後，發現22日下午，有2名男子曾進入鄭翁家中並停留約1個多小時，但2人離開後，鄭翁就再也沒出門；在清查2人身分後，發現2人分別為謝姓、蕭姓男子，2人均為街友身分，且都有竊盜前科。

謝姓、蕭姓男子遭逮後，稱和鄭翁為舊識，並坦言22日一起前往死者家喝酒，但過程中卻發生口角爭執，甚至演變成肢體衝突，隨後便離開，並不知對方已經死亡，之後2人互控是對方動手打的；檢方複訊後，認為謝姓、蕭姓男子有共犯殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

獨居翁陳屍家中摔倒變命案…2街友曝與死者關係「互控對方打的」遭聲押

單親媽想不開「殘殺2子望同上路」獨活冷血：我生的有權「帶走」他們

台男猝死中國「兒稱失聯23年拒認屍」遺體卡廈門殯儀館陷僵局

「狗頭幫」角頭「瘋寬」心臟中彈陳屍殯儀館旁…現場留槍疑自戕

