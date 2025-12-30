苗栗老宅延壽 最高補助960萬

中央國土署擬推動老宅延壽計畫，並鎖定65歲以上長者以及中低收入戶等為補助對象。苗栗縣長鍾東錦（右）30日要求相關局處長應積極推動，讓獨居長輩住得更安全，甚至可以邀請民間建商共同參與。（謝明俊攝）

國土署擬推動老宅延壽計畫，並鎖定65歲以上長者以及中低收入戶等為補助對象。苗栗縣長鍾東錦30日要求相關局處長應積極推動，讓獨居長輩住得更安全，甚至可以邀請民間建商共同參與。縣府工商發展處表示，目前全案詳細計畫仍在規畫中，每棟最高補助960萬元，尚待詳細計畫內容出爐後再決定施行內容。

根據內政部國土署所提老宅延壽計畫，補助要件包括建物為30年以上老宅、居住者為65歲以上長者、中低收入戶，以及長照需要等級第2級以上，並符合居家無障礙環境改善補助對象等。苗栗縣政府提早因應這項新政策，因而在昨天的縣務會議中提報討論。

工商處長詹彩蘋報告，這項計畫將配合社會處高齡及弱勢個案服務體系，針對獨居長者、居住於老舊且無電梯公寓的高風險族群，縣府將委託建築師公會辦理專案輔導作業，提供專業技術諮詢與申請協助，協助民眾釐清老屋健檢流程與後續改善方向。中央後續配合老屋延壽計畫，每棟最高補助960萬元。

社會處長張國棟則強調，社會處將特別針對獨居老人及居住於無電梯公寓的長者，持續透過「獨居老人服務方案」，由社工及志工向長輩說明「危老重建」的重要性，讓長輩不要誤解為房子要被拆、會被趕走、很麻煩、要花很多錢等負面印象。

鍾東錦期望能做出實質的成績出來，並要在長輩們還能正常溝通的時候，分析縣府可以補多少錢。當然最好是隔壁鄰居好幾棟一起來，也可以邀請建商加入，又可以讓市容更漂亮，此計畫應全力推行。