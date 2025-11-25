苗栗老翁遭2街友打死 高大成揭定罪依據：血液凝固時間是關鍵

苗栗市鄭姓老翁陳屍住處，警方逮捕謝姓（左）、蕭姓（左二）2名街友。（圖／報系資料照）

苗栗縣一名67歲鄭姓老翁，於11月24日被發現陳屍家中。警方調查發現，案發前兩日有謝姓與蕭姓街友進入鄭男住處，鄭男自此未再外出，兩人遭逮捕後均坦承曾毆打死者頭部。檢警目前正釐清命案發生經過，法醫高大成指出，鄭男的死亡時間將成為判定殺人罪或傷害致死的關鍵依據。

警方初步勘查現場，發現鄭男倒臥於客廳，地面留有血塊。高大成解釋，若死者生前遭到攻擊所致的流血，通常會在1至2小時內因體內凝血酵素作用而凝固；反之，若為死亡後所流出的血液，則多不會凝結。因此血液狀態可協助判斷死者是否於傷害當下仍有生命跡象。

高大成指出，若鄭男死亡時，謝、蕭二人仍在現場，即有可能構成殺人罪；反之，若兩人離開後鄭男才因重傷致死，則可能為傷害致死。他補充，進一步解剖調查須觀察死者屍斑分布與胃內容物，以推估其死亡時間，例如判斷是否發生於進餐前後。

針對媒體關注死者雙眼瘀青類似「熊貓眼」的情況，高大成表示，眼周瘀血雖常見於外力衝擊，但並不構成遭施暴的單一判斷依據，亦須參酌死者當時姿勢與跌倒可能性。此外，從傷勢分布也可推斷致命原因，如頸部骨折，特別是舌骨斷裂，可能指向遭人掐死的跡象。

另據家屬指出，死者額頭有一道筆直裂傷，懷疑為利器所致，高大成則說，此類傷口亦可能因撞擊牆角、桌角等造成，是否為外力攻擊仍需依現場跡證與傷口特徵進行交叉比對。

