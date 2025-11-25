苗栗老翁邀街友喝酒竟遭殺害！2嫌落網互咬「他殺的」 檢方不排除聲押釐清真相

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

苗栗市一名獨居的鄭姓老翁昨（24）日被發現倒臥在家中客廳、滿地血泊，原以為是意外跌倒，警方深入追查後卻懷疑他遭兩名街友毆打致死。檢警迅速鎖定老翁的酒友42歲謝男與27歲蕭男，兩人被帶回偵訊時互相推責，各指稱是對方動手，甚至指控有人拿走老翁財物。警方今（25）日以強盜殺人罪名將兩人移送，檢方後續不排除聲請羈押。

據了解，67歲的鄭姓老翁獨居於苗栗市一棟兩層透天厝，平日依靠居服員送餐。24日上午9時20分，居服員上門時驚見老翁倒臥客廳、頭部重創、當場明顯死亡，立即報警。警方調閱監視器後發現，22日下午4時許，有兩名男子進入屋內，停留約1小時後共乘機車離開。

經比對發現，該機車為贓車，兩名男子身分鎖定為有竊盜、毒品前科的謝男與蕭男，兩人平時在廟宇涼亭遊蕩，常與老翁喝酒。

案件突破點來自昨日北苗派出所轄區一起電動車竊案。警方循線逮到涉嫌偷車的蕭男後，驚覺他正是當日出入老翁住處的嫌疑人，隨即依供詞逮捕同夥謝男。

兩人到案後承認當天確實與老翁喝酒後起爭執，但各自咬定是對方下重手。謝男甚至指控蕭男順手帶走老翁財物，蕭男則否認。由於死者頭部疑似遭木棍等鈍器重擊，鑑識人員已重返現場採證。檢方也將委請高檢署法醫解剖，以釐清真正死因。

