苗栗耶誕城嗨翻竹南運動公園 親子歡樂到夜間演唱會 彭佳慧壓軸登台

二0二五苗栗耶誕城熱力延燒!親子歡樂到夜間演唱會彭佳慧壓軸登台嗨翻竹南運動公園。（記者江乾松攝）

年度冬季節慶盛事「二0二五苗栗耶誕城「來Chill HA HA」二十一日晚間於竹南運動公園持續熱鬧登場，活動從午後親子互動表演一路延續至夜間耶誕演唱會，內容橫跨親子、流行音樂與市集體驗，加上最Chill的天氣吸引了大批民眾攜家帶眷前來參與，現場人潮絡繹不絕，洋溢濃厚的耶誕節慶氛圍。

由深受親子族群喜愛的闖關活動、DIY遊戲及YOYO 哥哥姊姊 帶來活力十足的帶動唱與互動演出，小朋友隨著音樂開心跳舞，家長陪同參與，現場笑聲與歡呼聲不斷，讓竹南運動公園在白日時段就充滿歡樂氣息，也為夜晚演唱會提前暖身。晚間耶誕演唱會接力登場，多組人氣與實力兼具的歌手輪番演出，包括 阿蘭 AC、陳忻玥、柏霖 PoLin、FunkyMo 等，接連帶來多首膾炙人口的歌曲，現場觀眾隨著音樂節奏揮舞雙手、合唱應援，氣氛持續升溫。壓軸登台的金曲歌后 彭佳慧 一出場即引爆全場熱烈掌聲，接連演唱多首經典歌曲，將耶誕夜晚氣氛推向最高潮。彭佳慧也在台上與觀眾分享，預告明年將迎來出道 30 周年，並規劃舉辦三十周年演唱會，消息一出引起現場粉絲熱烈回應。

從空拍畫面可見，竹南運動公園內舞台區與周邊耶誕市集人潮匯聚，帳篷整齊排列、燈飾點點延伸，形成壯觀的節慶景象。民眾一邊欣賞演唱會，一邊漫步市集、品嚐特色美食、拍照打卡，充分展現苗栗耶誕城結合音樂演出、親子活動與節慶市集的多元魅力。

此外，活動當晚同步透過電視與網路平台進行全程直播，讓無法到場的民眾也能即時參與耶誕盛會。活動當晚高潮現場累計近4萬人，當日人流突破7萬人次，二0二五苗栗耶誕城」不僅現場人氣十足，活動也成功透過線上直播與多元管道擴大活動觸及與討論度。

苗栗縣政府表示，今年苗栗耶誕城以「來Chill HA HA」為主題，融合耶誕節歡樂氛圍、在地人情味與年輕世代喜愛的 Chill 元素，透過白日親子活動與夜間音樂演出，打造適合全齡共享的冬季節慶品牌。一連六天的耶誕城活動，二十一日晚間一樣有親子CHILL時光活動、特色市集、CHII吼狂歡的全樂團之夜演出，縣府誠摯邀請全國民眾走進苗栗，一同感受最具特色的耶誕節慶魅力。