苗栗耶誕城活動12/19-24規劃4場次演唱會 今啟動開城

苗栗耶誕城活動19日至24日在竹南運動公園登場，安排4場次的演唱會。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗耶誕城系列活動將於19至24日在竹南運動公園登場，規劃耶誕盃歌唱比賽、手作體驗、在地美食市集等，並在19、20、21、24日規劃4場次的演唱會，邀請知名歌手蕭煌奇及樂團演出，今(9)日由縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人主持啟動儀式，宣告今年耶誕城活動熱鬧開城。

今天的啟動儀式由知名兄弟檔團體「李吳兄弟」表演開場，隨後由鍾東錦、邱鎮軍等人率領與會貴賓們，共同啟動象徵節慶希望的啟動光柱，宣告19日的苗栗耶誕城活動熱鬧登場。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，今年以「來尞 Chill HA HA」為主題，Chill代表悠閒愜意的生活節奏，對應節慶中的放鬆與溫暖，結合耶誕節的歡樂氣氛、年輕流行用語與熱情好客的客庄文化特色。

並在19、20、21、24日規劃4場次的演唱會，邀請藝人康康、蕭煌奇、彭佳慧、王彩樺、徐懷鈺、麋先生樂團、芒果醬等樂團接力演出，重頭戲是24日平安夜的「Chill爆之夜」，將由知名藝人接力開唱，將現場氣氛嗨到最高點。

20、21日則安排親子主題日，邀請YOYO哥哥姊姊帶領大朋友小朋友一起唱跳，搭配趣味互動遊戲，讓家庭共同參與、共度佳節。除演唱會，也將同步舉辦耶誕盃歌唱比賽、手作體驗、在地美食市集等多元節目，讓苗栗耶誕城成為一處全年齡、全族群、全天候的耶誕活動，兼顧苗栗多元族群融合的地方文化特色。

苗栗耶誕城活動19日至24日在竹南運動公園登場，將安排在地文創商品展售。(記者張勳騰攝)

苗栗耶誕城活動19日至24日在竹南運動公園登場，由縣長鍾東錦(後排左7)等人共同主持啟動儀式。(記者張勳騰攝)

苗栗耶誕城活動19日至24日在竹南運動公園登場，由縣長鍾東錦(左9)等人共同主持啟動儀式。(記者張勳騰攝)

苗栗耶誕城活動19日至24日在竹南運動公園登場，將邀請「李吳兄弟」演出。(記者張勳騰攝)

