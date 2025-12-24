苗栗耶誕城熱度不減 第三夜「Chill吼狂歡」全樂團之夜青春HIGH翻天

二0二五苗栗耶誕城熱度不減第三夜「Chill吼狂歡」全樂團之夜青春HIGH翻天。（記者江乾松攝）

「二0二五苗栗耶誕城－來?Chill HAHA」活動持續熱鬧進行連日來晚間在竹南運動公園迎來系列活動第三夜重頭戲「CHILL吼狂歡」全樂團之夜，六組人氣與實力兼具的樂團輪番登台，從傍晚一路嗨唱至深夜，吸引大批樂迷與民眾湧入現場，舞台前人潮層層堆疊，將苗栗冬夜點綴成一片音樂與歡呼交織的節慶海洋。

連日來晚間活動自晚上六時起暖場展開，現場由YOYO哥哥姊姊帶來親子帶動唱，並安排DJ表演接力暖身，吸引不少親子族群提早進場參與。晚上七時起正式進入「CHILL吼狂歡」演唱會時段，首先登場的「粹垢 TRAGO」以氣勢十足的多首客語搖滾樂揭開全樂團之夜序幕，強烈節奏與舞台能量瞬間點燃現場氣氛；緊接著 「沈默紳士」 演唱今年新發行〈老鼠屎也想過美好生活〉，讓現場情緒持續升溫。

隨後登台的「震樂堂」帶來〈聖誕千秋〉，融合傳統元素與搖滾風格，展現獨特舞台魅力震撼現場；接續登場的「麋先生MIXER」演唱代表作〈去飛翔〉，熟悉旋律響起，全場手機燈海隨節奏搖擺，氣氛再度推向高潮。

「小男孩樂團」以〈轉身以後〉溫暖人心，細膩歌聲讓不少樂迷沉浸其中；壓軸登場的「理想混蛋」則以〈不是因為天氣晴朗才愛你〉、〈離開的一路上〉掀起全場最高潮，萬人合唱畫面為「CHILL吼狂歡」全樂團之夜畫下熱血又感動的句點。

除舞台演出外，活動現場同步規劃耶誕市集與多元美食攤位，民眾在欣賞演唱會之餘，也能漫步市集拍照打卡、品嚐特色美食，讓耶誕城不僅是一場音樂饗宴，更成為朋友相聚、親子同遊的節慶夜晚。

二0二五苗栗耶誕城系列活動一路持續至十二月二十四日耶誕平安夜，苗栗縣政府誠摯邀請全國民眾在耶誕佳期間走進苗栗，一同與最親愛的人來現場享受苗栗縣府為大家專屬打造的耶誕平安夜音樂盛會。