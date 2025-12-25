苗栗耶誕城閉幕 縣長與民眾歡度平安夜

二○二五苗栗耶誕城閉幕縣長鍾東錦（中）與民眾歡度平安夜。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府主辦的年度壓軸大型節慶「二○二五苗栗耶誕城」系列十九日晚在竹南運動公園熱鬧開城後，啟動以「來尞 Chill HA HA」為主題，首晚有澎澎、康康、徐懷鈺及彭佳慧等藝人接力演出，一連六天每晚開唱的耶誕系列活動，結合音樂演出、燈光展演、市集與親子互動，舉辦夜間大型演唱會的十九日、二十日、二十一日共三日合計人流量已經超過二十萬人，單日高潮現場人數含周邊約四萬人。

二十四日平安夜壓軸的是「Chill爆之夜」演唱會，縣長鍾東錦與立委陳超明、縣議員廖英利、陳碧華、蕭詠萱、陳永賢、葉忠倫、竹南鎮主席何秀綿等一起歡度平安夜，邀請知名藝人聖代、鐘卓融、babyMINT、F.F.O、艾薇等接力開唱，壓軸巨星為歌手蕭煌奇，為此次耶誕城系列掀起最高潮，在歡樂氣氛中為今年耶誕城精彩畫下句點。

縣長鍾東錦也送來設立陽明交大進修學院的聖誕禮物。他說，苗北地區的竹南、頭份人口數有二十多萬人，占全縣五分之二，且年輕人口居多，最迫切要提升的就是教育問題；感謝立委陳超明與邱鎮軍安排他和教育團隊拜會教育部長鄭英耀後，促使頂尖大學在高鐵園區新港高中預定地設立學院及實驗中學，宣告拍板定案，未來更希望連同實驗國中、小學完成教育一條龍的完善教育體系，讓鄰近鄉鎮的孩子就近就學，上下課更便利，為苗栗培育更多優秀人才；另外縣府更與鄉鎮市公所合作，送給學生免費營養午餐的聖誕節禮物。

縣長鍾東錦表示，歲末寒冬，雖然下著小雨，但看到現場滿滿的人潮心裡感到格外溫暖。誠摯感謝每一位參與「二○二五苗栗耶誕城」的朋友，因為有你們，苗栗的冬夜才如此閃耀。

今年的耶誕城在既有的基礎上全面升級，我們特別延長天數至整整六天，並以「來尞 Chill HA HA」為主題，將節慶轉化為一場跨世代、全齡共享的冬季文化盛典。「Chill」代表放鬆自在的生活態度，「HA HA」則是我們最期待聽見的歡樂笑聲。我們將兩者結合，就是希望祝福大家在未來的一年，都能喜樂平安、順心自在。

縣長鍾東錦指出，這六天來，活動精彩不斷。從白天的親子互動、夜晚的音樂饗宴與歌唱比賽，到充滿在地特色的市集，以及陪伴大家一整個月的燈海造景與十米高的「貓裏喵耶誕樹」，這棵具有苗栗特色的耶誕樹將持續守護大家直到明年元旦，象徵著幸福與溫馨不打烊。我們精心打造這一切，就是希望讓每一位來到苗栗的貴客，都能感受最Chill的節慶溫度。