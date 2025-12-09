苗栗耶誕城 12/19盛大開城

「二○二五苗栗耶誕城」記者會溫馨登場迎來冬季最具特色耶誕盛典。（記者江乾松攝）

「二○二五苗栗耶誕城」記者會昨（九）日上午在苗栗縣政府第一辦公大樓一樓大廳隆重登場，為苗栗年度壓軸大型活動揭開序幕。今年活動由苗栗縣政府主辦，延續去年近二十萬人次參與的活動盛況，今年活動更是擴大辦理一連六日天天開唱的苗栗耶誕盛典。

苗栗縣府今年特以「來尞ChillHAHA」為主題，結合耶誕節的歡樂氣氛、年輕流行用語chill與熱情好客的客庄文化特色，透過一系列活動設計，打造苗栗獨有的冬季節慶體驗，創造特色IP傳遞文化共融、城市款待的美好價值。

記者會由知名兄弟檔團體「李吳兄弟」以表演團體暨演唱會主持人開場，以溫暖歌聲點燃現場氣氛，並由主持人鍾君勵以活潑節奏串聯整場活動。隨後登場的啟動儀式由苗栗縣長鍾東錦率領貴賓們共同將手放上象徵節慶希望的啟動光柱，現場大螢幕同步亮起象徵耶誕城正式啟動的動畫，宣告「二○二五苗栗耶誕城」即將在十二月十九日熱鬧開城。

記者會現場亮點之一，莫過於鍾縣長親自戴上特製的耶誕帽與小領巾，帽子以客家花布為材質，領巾則綴以耶誕飾品，創意融合傳統與節慶元素，展現苗栗在地文化的深度與巧思。吉祥物「貓裏喵」也盛裝登場，與民眾熱情互動，不僅成為孩子們搶拍的焦點，也為記者會增添不少溫馨笑聲。

今年耶誕城活動主軸「來尞ChillHAHA」可說別具巧思。「來尞」在客語中代表邀請、相約，象徵苗栗以熱情款待歡迎四方來賓；「Chill」不僅是時下的年輕用語，也代表悠閒愜意的生活節奏，對應節慶中的放鬆與溫暖；而「HAHA」不僅是歡笑聲音的擬聲語，也代表快樂分享的正向情緒。三者融合，不僅提升耶誕城品牌形象，更強化活動精神內涵。

記者會現場同步公佈演唱會期間，在竹南運動公園活動現場更有特色的10米高貓裏喵造型的耶誕樹在入口處迎接大家來苗栗參與這場冬季耶誕雪奇遇之旅。

「二○二五苗栗耶誕城」不僅是一場節慶活動，更是展現苗栗文化軟實力與城市行銷的重要平台。誠摯邀請全國民眾在歲末之際「來尞ChillHAHA」，一同走進苗栗，感受客庄耶誕的魅力與溫度，共創難忘的年末回憶。相關訊息可至下列網址查詢:Facebook「貓裏藝文」粉絲專頁https://www.facebook.com/miaoliartandculture/苗栗縣政府文化觀光局網站https://www.mlc.gov.tw/。