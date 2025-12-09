苗栗耶誕城 12/19迎來冬季最具特色耶誕盛典

「二○二五苗栗耶誕城」記者會溫馨登場迎來冬季最具特色耶誕盛典。（記者江乾松攝）

「二○二五苗栗耶誕城」記者會九日上午在苗栗縣政府第一辦公大樓一樓大廳隆重登場，為苗栗年度壓軸大型活動揭開序幕。今年活動由苗栗縣政府主辦，延續去年近二十萬人次參與的活動盛況，今年活動更是擴大辦理一連六日天天開唱的苗栗耶誕盛典。

苗栗縣府今年特以「來?Chill HA HA」為主題，結合耶誕節的歡樂氣氛、年輕流行用語chill與熱情好客的客庄文化特色，透過一系列活動設計，打造苗栗獨有的冬季節慶體驗，創造特色IP傳遞文化共融、城市款待的美好價值。

記者會由知名兄弟檔團體「李吳兄弟」以表演團體暨演唱會主持人開場，以溫暖歌聲點燃現場氣氛，並由主持人鍾君勵以活潑節奏串聯整場活動。隨後登場的啟動儀式由苗栗縣長鍾東錦率領貴賓們共同將手放上象徵節慶希望的啟動光柱，現場大螢幕同步亮起象徵耶誕城正式啟動的動畫，宣告「二○二五苗栗耶誕城」即將在十二月十九日熱鬧開城。

祭找會現場亮點之一，莫過於鍾縣長親自戴上特製的耶誕帽與小領巾，帽子以客家花布為材質，領巾則綴以耶誕飾品，創意融合傳統與節慶元素，展現苗栗在地文化的深度與巧思。吉祥物「貓裏喵」也盛裝登場，與民眾熱情互動，不僅成為孩子們搶拍的焦點，也為記者會增添不少溫馨笑聲。

今年耶誕城活動主軸「來尞Chill HA HA」可說別具巧思。「來尞」在客語中代表邀請、相約，象徵苗栗以熱情款待歡迎四方來賓；「Chill」不僅是時下的年輕用語，也代表悠閒愜意的生活節奏，對應節慶中的放鬆與溫暖；而「HA HA」不僅是歡笑聲音的擬聲語，也代表快樂分享的正向情緒。三者融合，不僅提升耶誕城品牌形象，更強化活動精神內涵。

記者會現場同步公佈演唱會期間，在竹南運動公園活動現場更有特色的10米高貓裏喵造型的耶誕樹在入口處迎接大家來苗栗參與這場冬季耶誕雪奇遇之旅。

今年的耶誕城系列活動規模擴大、內容升級，十二月十九日開城當晚舉辦「Chill虧SHOW」演唱會，為活動揭開序幕，邀請多組人氣歌手輪番演出，並邀請來秀場資深藝人澎澎搭配模仿界健身小天王Terry，將秀場舞台魅力重現，主辦單位也透露當晚邀請到會讓大家有滿滿回憶殺的壓軸大咖登場。十二月二十日至二十一日特別安排親子主題日，邀請YOYO哥哥姊姊帶領大朋友小朋友一起唱跳，搭配趣味互動遊戲，讓家庭共同參與、共度佳節。

本次活動亮點還包括深受歡迎的「苗栗耶誕歡樂送」，活動期間民眾只要身上穿戴任何耶誕相關元素，即可至指定服務台兌換限量精美小禮物，數量有限、送完為止。此舉鼓勵民眾應景打扮，讓整個耶誕城更具節慶氛圍，也增添參與感與驚喜感。

夜晚登場的「Chill喊派對」與「Chill吼狂歡」則主打青年族群，結合音樂演出、燈光秀與在地特色美食，營造青春熱力氛圍，其中十二月二十一日的「Chill吼狂歡」更是集結了全台六組知名樂團同聚苗栗吼翻天。而十二月二十四日平安夜的「Chill爆之夜」壓軸演唱會，更是本次活動最大亮點之一，演出卡司堅強，棒棒強打知名藝人接力開唱，將為現場氣氛將嗨到最高點。

除了演唱會之外，活動也將同步舉辦聖誕盃歌唱比賽、手作體驗、在地美食市集等多元節目，讓苗栗耶誕城成為一處全年齡、全族群、全天候的節慶樂園。今年活動同時兼顧了苗栗多元族群融合的地方文化，從國語、台語、客語、新住民語言皆可見其蹤，展現苗栗的文化包容與共融精神。

「二0二五苗栗耶誕城」不僅是一場節慶活動，更是展現苗栗文化軟實力與城市行銷的重要平台。誠摯邀請全國民眾在歲末之際「來? Chill HA HA」，一同走進苗栗，感受客庄耶誕的魅力與溫度，共創難忘的年末回憶。相關訊息可至下列網址查詢:Facebook「貓裏藝文」粉絲專頁https://www.facebook.com/miaoliartandculture/苗栗縣政府文化觀光局網站https://www.mlc.gov.tw/。