苗栗耶誕城12月19日竹南開城 連唱6天打造歲末歡樂盛會

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】2025「苗栗耶誕城–來尞 Chill HA HA」將在12月19日在竹南運動公園熱鬧開城，舉辦連續6天，天天開唱的耶誕盛宴。縣長鍾東錦表示，苗栗耶誕城是全國第一個開門的耶誕城，系列活動也老少咸宜、精彩可期，歡迎國人屆時來苗栗逗熱鬧，順道遊賞苗栗的好山好水，一起來Chill HA HA(笑哈哈)。

苗栗縣政府去年推出苗栗耶誕城，受到遊客青睞，吸引近20萬人次參與盛況，今年再擴大規模，並舉辦一連六日天天開唱的苗栗耶誕城盛宴。

縣府上午召開記者會說明活動內容，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、縣府文化觀光局長林彥甫、多個鄉鎮市長和議員共同啟動象徵節慶希望的光柱，宣告「2025苗栗耶誕城」正式開城。

現場並邀請知名兄弟檔團體「李吳兄弟」演唱「音樂來作伴」，精彩表演帶動現場氣氛，縣長鍾東錦和與會貴賓都紛紛起舞，全場一起嗨起來。吉祥物「貓裏喵」也盛裝登場，為苗栗耶誕城活動暖場。主辦單位公佈在竹南運動公園活動現場會有10米高貓裏喵造型的耶誕樹，將在入口處迎接大家來苗栗參與這場冬季耶誕雪奇遇之旅。

縣府文化觀光局長林彥甫指出，今年苗栗耶誕城以「來尞 Chill HA HA」為主題，結合耶誕節的歡樂氣氛、年輕流行用語chill與熱情好客的客庄文化特色，透過一系列活動設計，希望打造苗栗獨有的冬季節慶體驗，創造特色IP傳遞文化共融、城市款待的美好價值。

林彥甫表示，「來尞」在客語中代表邀請、相約，象徵苗栗以熱情款待歡迎四方來賓；「Chill」不僅是時下的年輕用語，也代表悠閒愜意的生活節奏，對應節慶中的放鬆與溫暖；而「HA HA」不僅是歡笑聲音的擬聲語，也代表快樂分享的正向情緒。三者融合，不僅提升耶誕城品牌形象，更強化活動精神內涵，別具巧思。

2025苗栗耶誕城系列活動包括12月19日開城當晚舉辦「Chill虧SHOW」演唱會，為系列活動揭開序幕，邀請多組人氣歌手輪番演出，並邀請來秀場資深藝人澎澎搭配模仿界健身小天王Terry，將秀場舞台魅力重現，主辦單位也透露當晚邀請到會讓大家有滿滿回憶殺的壓軸大咖登場。12月20日至21日特別安排親子主題日，邀請YOYO哥哥姊姊帶領大朋友小朋友一起唱跳，搭配趣味互動遊戲，讓家庭共同參與、共度佳節。

活動亮點還包括深受歡迎的「苗栗耶誕歡樂送」，活動期間民眾只要身上穿戴任何耶誕相關元素，即可至指定服務台兌換限量精美小禮物，數量有限、送完為止。此舉鼓勵民眾應景打扮，讓整個耶誕城更具節慶氛圍，也增添參與感與驚喜感。

夜晚登場的「Chill喊派對」與「Chill吼狂歡」則主打青年族群，結合音樂演出、燈光秀與在地特色美食，營造青春熱力氛圍，其中12月21日的「Chill吼狂歡」更是集結了全台六組知名樂團同聚苗栗吼翻天。

而12月24日平安夜的「Chill爆之夜」壓軸演唱會，更是本次活動最大亮點之一，演出卡司堅強，棒棒強打知名藝人接力開唱，將為現場氣氛將嗨到最高點。

除了演唱會之外，活動也將同步舉辦聖誕盃歌唱比賽、手作體驗、在地美食市集等多元節目，讓苗栗耶誕城成為一處全年齡、全族群、全天候的節慶樂園。今年活動同時兼顧了苗栗多元族群融合的地方文化，從國語、台語、客語、新住民語言皆可見其蹤，展現苗栗的文化包容與共融精神。

「2025苗栗耶誕城」不僅是一場節慶活動，更是展現苗栗文化軟實力與城市行銷的重要平台。誠摯邀請全國民眾在歲末之際「來尞 Chill HA HA」，一同走進苗栗，感受客庄耶誕的魅力與溫度，共創難忘的年末回憶。