苗栗耶誕演唱會倒數登場！人氣樂團宣布驚喜開唱 「超狂卡司」曝光

記者蔡維歆／台北報導

《2025苗栗耶誕城》麋先生開唱。(圖／電視台提供)

《2025苗栗耶誕城》開城後就吸引不少民眾到訪同樂，金曲樂團麋先生將在明（21日）晚《Chill吼狂歡》和大家見面：「能在耶誕節和大家一起在苗栗度過浪漫的夜晚，我們真的非常期待，希望大家都能盡情享受，也希望我們的演出能讓大家在苗栗留下一個難忘的耶誕時光，大家也不要客氣，跟我們一起大合唱吧！」因演出走遍世界各地的麋先生也相當懂吃：「推薦大家去白沙屯拱天宮走走，吃廟宇旁邊的傳統小吃，還有大湖採草莓、龍鳳漁港吃海鮮，我們也想找一天去逛逛三義木雕館跟吃客家料理，像是梅干扣肉、客家小炒、米粄等。」

《2025苗栗耶誕城》小男孩樂團表演。(圖／電視台提供)

今年剛升格新手奶爸的貝斯手以諾，面對邀約不斷的演出工作，他很感謝家人的支持讓他安心拚事業：「工作較多是集中在週末假日，所以平日有時間就盡量在家多陪陪家人，家人都很支持我們，沒有抱怨。」人氣超高的小男孩樂團也會在《Chill吼狂歡》演出：「非常開心這次的邀請，第一次到苗栗過聖誕節，讓我們一起嗨翻現場！」

主唱米非也提到小男孩樂團出道10年感情一直很好：「在我開始認識團員後，到正式入團的這些年，我沒印象有什麼事會讓我們有爭執過，頂多為了音樂，會有意見上的拉扯，疫情的時候，我有段時間很低迷，昌哥（團長）適時的給我關心，讓我非常感動。」而小男孩樂團為影集《影后》量身打造片尾曲及插曲紅遍全台，他們還在劇中驚喜客串，新鮮的體驗讓成員們笑說未來不排斥當演員：「有機會當然想嘗試，不過我們應該比較適合走諧星搞笑路線吧？」

