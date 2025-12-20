苗栗耶誕節必看演出！ 唱紅《影后》插曲小男孩樂團出道10年首登苗栗耶誕城

「2025苗栗耶誕城」小男孩樂團。中天電視提供

「2025苗栗耶誕城」開城後吸引大批民眾到訪同樂，21日晚間的「Chill吼狂歡」將迎來金曲樂團麋先生。麋先生對此充滿期待，表示：「能在耶誕節和大家一起在苗栗度過浪漫的夜晚，我們真的非常期待，希望大家都能盡情享受，也希望我們的演出能讓大家在苗栗留下一個難忘的耶誕時光，大家也不要客氣，跟我們一起大合唱吧！」除了舞台演出，因工作走遍世界各地的麋先生也展現專業吃貨本色，熱情推薦歌迷到白沙屯拱天宮品嚐傳統小吃，或前往大湖採草莓、龍鳳漁港吃海鮮，並透露想造訪三義木雕館與品嚐梅干扣肉、客家小炒等地道客家料理。

今年剛升格新手奶爸的麋先生貝斯手以諾，面對年底邀約不斷的演出工作，特別感性地謝謝家人的理解與支持，讓他能安心衝刺事業。以諾透露：「工作較多是集中在週末假日，所以平日有時間就盡量在家多陪陪家人，家人都很支持我們，沒有抱怨。」這種家庭與事業間的平衡，也讓他能全心投入每一場現場演出，為樂迷帶來最棒的能量。

「2025苗栗耶誕城」麋先生。中天電視提供

同樣人氣超高的小男孩樂團，也將在當晚獻出苗栗耶誕節的首秀，主唱米非興奮地說：「非常開心這次的邀請，第一次到苗栗過聖誕節，讓我們一起嗨翻現場！」成軍10年的小男孩樂團感情依舊深厚，米非回憶入團至今幾乎沒有爭執，唯有在音樂上會有意見拉扯，更提到疫情低潮期，團長昌哥的適時關心令她深受感動。近期因影集《影后》片尾曲及插曲紅遍全台，小男孩樂團也分享在劇中客串的有趣經歷，幽默表示未來不排斥當演員，但自認比較適合走「諧星搞笑路線」。



