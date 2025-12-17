苗栗聖誕點燈祈福 公私協力點亮幸福與希望

▲迎接聖誕節，苗栗縣政府與苗栗浸信會合作舉辦「2025聖誕光臨苗栗．點燈幸福之夜」。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】迎接聖誕節，苗栗縣政府與苗栗浸信會合作，12月17日舉辦「2025聖誕光臨苗栗．點燈幸福之夜」，秘書長陳斌山點燈，與社區居民、青年學生、教會弟兄姊妹一起在燈火、歌聲中迎接聖誕，一起感受平安、喜樂與幸福的到來，期許今年聖誕大人小孩都有個難忘的回憶。

今年聖誕光臨苗栗．點燈幸福之夜由苗栗縣教會發展策略聯盟、苗栗浸信會及卓蘭神召會協辦，特別打造「聖誕光廊」以外，活動規畫聖誕點燈祈福儀式、詩歌祝福、親子互動與聖誕愛宴等，還有大小朋友最期待的聖誕老公公現身分送糖果。

17日晚間秘書長陳斌山、議員鄭碧玉、苗栗郵局長郭白慧、四大工會代表以及各級民意代表，在基督教卓蘭神召會牧師邱彼得禱告帶領下，點亮「聖誕光廊」，並與聖誕老公公發送糖果分享佳節喜悅。

秘書長陳斌山表示，今年聖誕點燈活動第一次與教會合作，希望透過這次的合作讓更多人了解苗栗、教會以及聖誕節的由來，而苗栗有許多教會，與公部門相互協助合作，讓苗栗發展得更好，在苗北還有「Chill 雪奇遇」耶誕城系列活動，期待藉由閃亮的燈火、溫馨的祝福以及多元節目，讓鄉親在充滿愛與祝福的氛圍中共同迎接聖誕。

勞青處表示，苗栗浸信會「聖誕光廊」為今年拍照焦點，光廊展示將持續至12月25日，歡迎大家前往拍照、分享溫暖，體驗節日的喜悅與祝福共同迎接充滿希望的新的一年。